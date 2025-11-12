'Здесь хорошо бьют по подстанциям': на Белгородщине россияне жалуются на локальные блэкауты

В Белгородской области РФ начались локальные блэкауты вследствие постоянных атак украинских БПЛА на вражеские ТЭЦ. Местные жители жалуются на отсутствие света и интернета.

Видео дня

Соответствующий перехват обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В перехваченном разговоре житель Белгородщины жалуется на проблемы с электроэнергией.

По его словам, в приграничной с Украиной области свет в домах и на предприятиях появляется нерегулярно.

"Да у нас дома был свет, где-то через дом, через два — не было. У нас на работе то был, то нету. Утром раза три потух – погас, потух – загорелся", – говорит он собеседнику.

Кроме того, он рассказал, что без света сидят уже "тысячи" россиян, а инциденты на подстанциях продолжаются. По его словам, по российским подстанциям "хорошо бьют" по несколько раз в день.

"Пишут, что больше тысячи человек без света. По нам тут хорошо лупят по подстанциям – прямо аж в день по два раза могут шандарахнуть", – жалуется россиянин.

Что предшествовало

8 ноября в российском Белгороде пропал свет. Местные Telegram-каналы сообщили, что блэкаут произошел после удара "неизвестных дронов" по местной теплоэлектростанции. Это была единственная ТЭЦ, которая продолжала работать в городе. Также повреждены газотурбинные установки.

В ночь на 8 ноября в трех российских регионах раздавались взрывы. В результате дроновой атаки были поражены объекты энергетики в Волгоградской области, в Саратове прекращал работу аэропорт, а в Рязанской области пылала нефтебаза.

Напомним, ночью 6 ноября в Костромской области РФ произошла серия взрывов. Целью атаки стала третья по установленной мощности тепловая электростанция России – Костромская ГРЭС в городе Волгореченск.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на вторник, 11 ноября, беспилотники атаковали Саратов. Целью дронов в очередной раз стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод(НПЗ), который ранее был известен как завод "Крекинг".

9 ноября в российском Воронеже прогремели взрывы: под ударом оказалась ТЭЦ. Это предприятие обслуживает не только жителей города, но и множество других предприятий, в том числе работающих в интересах российской оккупационной армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!