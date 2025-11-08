В Белгороде пропал свет после удара по ТЭЦ: сообщают о повреждении газотурбинных установок. Фото и видео
К вечеру в субботу, 8 ноября, в российском Белгороде исчез свет. Блэкаут произошел послеудара неизвестных дронов по местной теплоэлектростанции.
Отмечается, что это была единственная ТЭЦ, которая продолжала работать в городе. Также речь идет о повреждении газотурбинных установок. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
"Более 20 тысяч жителей остались без света из-за атаки беспилотников на ТЭС "Луч" – говорится в сообщении местных пабликов.
Губернатор области Вячеслав Гладков в свою очередь рассказал о"падении обломков на гаражи", в результате которых"загорелись пожары".
"Кроме того, на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Также энергоснабжение отсутствует в части поселка Дубовое Белгородского района", – заявил Гладков, но не озвучил почему так произошло.
Что известно о предприятии
ГТ ТЭЦ "Луч" – предприятие энергетики, расположенное в российском городе Белгород, входящее в состав ПАО "Квадра". Установленная электрическая мощность газотурбинной станции составляет 60 МВт, тепловая – 60 Гкал/час. Численность сотрудников – 38 человек.
Пуск станции состоялся 18 декабря 2005 года. ТЭЦ построена менее чем за год, работает в когенерационном цикле, который предусматривает комбинированную выработку электроэнергии и тепла. Основным топливом является газ.
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 ноября в трех российских регионах раздавались взрывы. В результате дроновой атаки были поражены объекты энергетики в Волгоградской области, в Саратове прекращал работу аэропорт, а в Рязанской области пылала нефтебаза.
Напомним, ночью 6 ноября в Костромской области РФ произошла серия взрывов. Целью атаки стала третья по установленной мощности тепловая электростанция России – Костромская ГРЭС в городе Волгореченск.
Как писал OBOZ.UA, в Волгограде под атакой оказался очередной нефтеперерабатывающий завод агрессора, который принадлежит компании "Лукойл".
