В Белгороде пропал свет после удара по ТЭЦ: сообщают о повреждении газотурбинных установок. Фото и видео

К вечеру в субботу, 8 ноября, в российском Белгороде исчез свет. Блэкаут произошел послеудара неизвестных дронов по местной теплоэлектростанции.

Отмечается, что это была единственная ТЭЦ, которая продолжала работать в городе. Также речь идет о повреждении газотурбинных установок. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

"Более 20 тысяч жителей остались без света из-за атаки беспилотников на ТЭС "Луч" – говорится в сообщении местных пабликов.

Губернатор области Вячеслав Гладков в свою очередь рассказал о"падении обломков на гаражи", в результате которых"загорелись пожары".

"Кроме того, на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Также энергоснабжение отсутствует в части поселка Дубовое Белгородского района", – заявил Гладков, но не озвучил почему так произошло.

Что известно о предприятии

ГТ ТЭЦ "Луч" – предприятие энергетики, расположенное в российском городе Белгород, входящее в состав ПАО "Квадра". Установленная электрическая мощность газотурбинной станции составляет 60 МВт, тепловая – 60 Гкал/час. Численность сотрудников – 38 человек.

Пуск станции состоялся 18 декабря 2005 года. ТЭЦ построена менее чем за год, работает в когенерационном цикле, который предусматривает комбинированную выработку электроэнергии и тепла. Основным топливом является газ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 ноября в трех российских регионах раздавались взрывы. В результате дроновой атаки были поражены объекты энергетики в Волгоградской области, в Саратове прекращал работу аэропорт, а в Рязанской области пылала нефтебаза.

Напомним, ночью 6 ноября в Костромской области РФ произошла серия взрывов. Целью атаки стала третья по установленной мощности тепловая электростанция России – Костромская ГРЭС в городе Волгореченск.

В Волгограде под атакой оказался очередной нефтеперерабатывающий завод агрессора, который принадлежит компании "Лукойл".

