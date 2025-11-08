В трех регионах РФ ночью раздавались взрывы: есть прилеты на НПЗ и проблемы со светом. Видео

В ночь на 8 ноября в трех российских регионах раздавались взрывы. В результате дроновой атаки были поражены объекты энергетики в Волгоградской области, в Саратове прекращал работу аэропорт, а в Рязанской области горела нефтебаза.

Об этом сообщали местные Telegram-каналы. В частности, в сети пользователи распространяли видео, на которых слышны громкие взрывы.

Что известно

После ударов беспилотников часть населенных пунктов Волгоградской области осталась без электроснабжения. Попадание пришлось в подстанцию "Балашовская", это подтвердил и губернатор региона Андрей Бочаров.

Также под атакой оказались Саратовская и Рязанская области, в результате чего временно прекратил работу аэропорт Саратова. Кроме того, были введены ограничения и на других аэропортах, а на одном из нефтеперерабатывающих заводов Рязани произошел пожар.

В российском Минобороны заявили о якобы сбитии аж 82 дронов.

Под атакой беспилотников оказались и другие области, в частности, взрывы раздавались в Курской области. А в Вологодской области сообщили об атаке на электроподстанцию "Белозерская", по словам местных властей речь идет о трех попаданиях в энергетический объект.

Что известно о подстанции "Белозерская"

Подстанция мощностью 750 кВ является одним из ключевых энергетических объектов России, расположенным в Череповецком районе Вологодской области. Она обеспечивает питание региона и является крупнейшим энергетическим узлом на этой территории. Мощность подстанции составляет 1251 МВА, а рабочее напряжение – 750/500/220/10 кВ.

Объект играет важную роль в объединенной энергосистеме Центра и Северо-Запада России, обеспечивая передачу электроэнергии от атомных и других станций.

Напомним, ночью 6 ноября в Костромской области РФ произошла серия взрывов. Целью атаки стала третья по установленной мощности тепловая электростанция России – Костромская ГРЭС в городе Волгореченск.

Как писал OBOZ.UA, в Волгограде под атакой оказался очередной нефтеперерабатывающий завод агрессора, который принадлежит компании "Лукойл".

