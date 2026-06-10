Защитные сетки не защитили: как выглядит завод в Чебоксарах после попадания ракет 'Фламинго'. Фото и видео

В российских Чебоксарах зафиксированы новые взрывы на территории промышленной зоны, где расположен завод "ВНИИР-Прогресс". Объект поражен украинскими ракетами FP-5 "Фламинго", что стало повторным ударом по предприятию менее чем за два месяца.

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После атаки в сети появились кадры пожара. Об этом сообщает Telegram-канал UkraineContext.

Речь идет о втором зафиксированном ударе по АО "ВНИИР-Прогресс", который расположен примерно в 1000 км от границы Украины и специализируется на производстве антенн и электронных компонентов, в том числе для военных систем.

После предыдущей атаки на территории предприятия были установлены дополнительные средства пассивной защиты, в частности сеточные конструкции и каркасные башни, направленные на противодействие беспилотникам. Впрочем, на этот раз удар мог быть нанесен крылатой ракетой с большей боевой мощностью, что уменьшило эффективность таких мероприятий.

На обнародованных кадрах фиксируется поражение административного здания и возгорание на территории комплекса. Также на части кадров видны повреждения кровель и следы сильного задымления.

На данный момент российская сторона официально не детализирует характер повреждений и не подтверждает масштаб разрушений.

Exilenova+ пишет, что ракет было примерно 5, 2 сбиты на подлете к Чувашии и одна уже перед самым объектом в Чебоксарах. Следовательно, предположительно, две ракеты дошло до цели.

Фактически, ракета, как радарами, так и местными жителями в большинстве своем фиксировалась в начале маршрута и уже на подлете к цели. Это указывает на то, что были использованы маршруты в обход крупных городов и зон работы вражеских систем РЛС.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых "дальнобойных санкциях" Сил обороны против РФ. Он подтвердил поражение военного завода вЧебоксарах, куда прилетели украинские ракеты FP-5 Flamingo.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины дотянулись до столицы российской Чувашии за около 1000 км от украинско-российской границы. Там был атакован завод "ВНИИР-Прогресс", производящий компоненты для ударных БпЛА типа "Шахедов" и ракет "Калибр".

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