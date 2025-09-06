Нарастили масштаб: в ГУР сказали, сколько 'Шахедов' РФ может выпускать в месяц

Россия значительно увеличила производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед". Сейчас страна-агрессор выпускает до 2 700 единиц в месяц.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в интервью Новости.Live. По словам Юсова, сейчас мощности российских заводов позволяют производить ежемесячно до 2 700 дронов "Герань-2 " – это русское название иранских "Шахедов".

Кроме ударных беспилотников, Кремль активно производит и так называемые "обманки " – дроны без боевой части, которые применяются для отвлечения и истощения украинской противовоздушной обороны.

Юсов подчеркнул, что Россия не способна выпускать тысячи "Шахедов" ежедневно, но сотни дронов регулярно участвуют в комбинированных атаках вместе с ракетами.

"Но мы видим сотни "Шахедов" в комбинированных атаках вместе с ракетами. Массированные удары – это серьезный вызов для наших сил противовоздушной и противоракетной обороны. И это также вызов для наших партнеров, которые должны помогать защищать украинское небо", – сказал он.

Что предшествовало

Силы обороны Украины продолжают наращивать способности по направлению противодействия ударным дронам типа "Шахед" и "Герань". Для противодействия российским БПЛА будет создана эшелонированная система.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что увеличение количества дронов-перехватчиков – это приоритет Украины. Такие дроны предназначены для уничтожения вражеских воздушных целей, которыми РФ ежедневно атакует нашу страну.

