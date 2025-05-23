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Блог | Враг почувствовал слабость: от РФ снова звучат заявления о геноцидальных намерениях
Последние заявления от российской стороны свидетельствуют о вытаскивании из нафталина старых нарративов о едином союзе.
Далее текст на языке оригинала.
Все, що можна окупувати, повсюду, де говорять російською (навіть українські патріоти), де московська церква (якими б назвами вона не прикривалася) – все буде під ударом і загрозою.
Вже знову лунають заяви про геноцидальні наміри. Це – не погрози. Це заяви про реальну політику.
Нашим офіційним структурам, попри всю очевидну абсурдність претензій, не можна мовчати!
Ворог відчув слабкість. Треба показувати силу на всіх напрямах, де ми це можемо зробити!
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