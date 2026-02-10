Власти Брянска начали создавать препятствия для армии Путина по интересной причине: в 'Атеш' раскрыли подробности

Местные власти Брянска начали создавать препятствия действиям российской армии. Это связано с тем, что область, которая находится у границы с Сумщиной, регулярно страдает от ударов, наносимых в ответ на атаки РФ по Украине.

Как следствие, население региона сидит без электричества и связи. Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

"Местные власти Брянска саботируют работу российской армии", – говорится в сообщении.

Удары по региону РФ приводят к недовольству местных

Так, агент партизанского движения, связанный с одной из районных администраций Брянска, сообщает о росте недовольства среди местных чиновников из-за регулярных ударов по региону. По его словам, после каждого обстрела украинских городов со стороны ВС РФ ответная атака прилетает почти сразу.

"Приграничье расплачивается за это разрушениями, отключениями электроэнергии и нарастающим раздражением населения. При этом ВС РФ не способны обеспечить надежную защиту даже собственной территории", – отмечается в сообщении.

Чиновники препятствуют действиям армии РФ

В чиновничьих кругах распространяются разговоры о том, что отдельные должностные лица сознательно создают препятствия российским военным. На практике это проявляется в затягивании без объяснений или под предлогом "технических проблем" оформления актов приема-передачи помещений для армейских нужд на несколько недель.

Кроме того, в приграничных районах мобильную связь регулярно выключают якобы для профилактики именно в критически важные для военных моменты, а согласование радиочастот для средств РЭБ и военной связи может растягиваться на длительное время.

"Брянская область балансирует на грани коллапса, как Смоленск или печально известный Белгород. Режим собственноручно создает условия, в которых даже лояльные чиновники вынуждены саботировать работу армии – осознанно или под давлением обстоятельств", – подчеркнули в "Атеш".

Напомним, недавно агенты движения "Атеш" заявили об очередной успешной диверсии в Белгородской области, там была выведена из строя вышка связи врага. Благодаря этому враг в конкретном секторе был практически ослеплен, ведь на вышке были установлены комплексы видеоразведки, которые передавали данные о перемещении в пограничной зоне. Также возникли проблемы с координацией и защитой от дронов.

Как писал OBOZ.UA, агент "Атеш" провел успешную диверсию в Брянской области РФ, выведя из строя оборудование электроподстанции. Она питала железнодорожную станцию, через которую проходят эшелоны с боеприпасами и техникой для оккупантов на фронте, а также предприятия и базы хранения топлива.

