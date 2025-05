Кремль продолжает хвататься за российские мифы Второй мировой войны, чтобы оправдать агрессию против Украины – ISW

Накануне празднования Дня победы 9 мая Кремль усилил риторику о "великой победе", чтобы вплести мифы Второй мировой войны в современную военную пропаганду. Россия подает войну против Украины как продолжение "подвига" советских солдат.

Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). В отчете отмечается, что Кремль сравнивает вторжение в Украину с борьбой против нацистов, чтобы придать войне "сакральное" значение и оправдать жертвы.

Министр обороны России Андрей Белоусов 8 мая опубликовал эссе, в котором назвал войну против Украины "подвигом", равнозначным победе Советского Союза во Второй мировой. Он повторил ключевые элементы кремлевской пропаганды: что вторжение было "единственным возможным вариантом" для России в противостоянии с Западом, который якобы ведет "крестовый поход" против российской государственности. Белоусов прямо процитировал выступление Владимира Путина от 24 февраля 2022 года, повторив нарратив о "вечной русофобии" и обвинения Запада в намерениях уничтожить Россию.

Аналитики отмечают, что такие заявления являются попыткой Кремля убедить российское общество в неизбежности победы, если сохранится "единство", как это, по словам Белоусова, было во время Второй мировой. Кремль также пытается объединить антизападную риторику с советскими мифами, чтобы усилить ощущение экзистенциальной угрозы среди россиян и в дальнейшем оправдывать затяжную войну.

Кремлевский министр в своей статье также очертил широкомасштабные военные реформы, в частности реорганизацию Западного военного округа, создание новых армейских структур, флотилий и авиационных частей. Эти действия, как отмечает ISW, являются признаками подготовки России к будущему конфликту с НАТО.

На этом фоне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с очередными угрозами в адрес Европы, вспомнив "сокрушительное поражение нацистской Германии". Он опубликовал свое заявление на английском языке в соцсети X, четко ориентируясь на международную аудиторию.

Параллельно другие высокопоставленные чиновники Кремля продолжают обвинять европейские страны в "поддержке нацизма", что, как отмечает ISW, является частью кремлевской кампании рефлексивного контроля, направленной на уменьшение помощи Украине.

ISW также обращает внимание на наращивание российского военно-промышленного потенциала: по данным Reuters, Россия строит новую линию по производству взрывчатых веществ в Сибири, что позволит изготавливать более миллиона артснарядов ежегодно.

Напомним, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления в Бундестаге по случаю 80-й годовщины победы над нацизмом предостерег мир от "исторической амнезии" и заявил, что современная Россия, называя войну против Украины "борьбой с фашизмом", распространяет "историческую ложь". Он также упрекнул США за недостаточно решительную позицию по поддержке Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Россия к 9 мая подготовила международную пропагандистскую кампанию — в частности мотопробеги, акции "бессмертного полка" и другие мероприятия в США и странах Европы — чтобы распространить свой нарратив за пределами РФ.

Кремль готовит масштабное празднование 9 мая на Красной площади — с иностранными гостями, среди которых, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, могут быть представители 29 стран.

