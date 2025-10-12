В Смоленске БПЛА поразили авиационный завод, где собирают крылатые ракеты

В ночь на 12 октября на территории России произошел новый взрыв — удар дронов зафиксировали по Смоленскому авиационному заводу. Это предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс РФ и занимается сборкой и модернизацией крылатых ракет, самолетов и авиационных систем.

О взрывах сообщили российские СМИ, отметив, что в районе завода работала система противовоздушной обороны. Местные жители также слышали серию мощных взрывов в ночное время.

Что известно о ночных взрывах в Смоленске

Жители Смоленска публиковали видео с густым дымом в небе после атак.

OSINT-аналитики благодаря ролику установили геолокацию. На одном из кадров видно жилой дом на улице Нормандия-Ниман, неподалеку именно АО "Смоленский авиационный завод".

Другой кадр также свидетельствует, что дым, скорее всего, поднимался из района аэродрома и авиационного завода.

Пораженный завод входит в оборонный комплекс РФ

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отмечал, что Смоленский авиационный завод участвует в производстве и модернизации не только крылатых ракет, в частности Х-59, но и самолетов военного назначения, в частности штурмовиков Су-25; обеспечивает капитальный ремонт и техническое обслуживание авиационной техники, что позволяет РФ сохранять боеспособность устаревших моделей самолетов.

Кроме этого, этот завод тесно связан с другими предприятиями ОПК РФ, поставляя компоненты или участвуя в кооперации для создания современных авиационных систем.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина атакует российский нефтегазовый сектор с помощью США. Американская разведка делится с украинцами разведданными, необходимыми для атак на российские НПЗ и трубопроводы, уже несколько месяцев.

Накануне вечером в российском Белгороде снова слышали взрывы на ТЭЦ. После них в городе второй раз за последние дни произошел блэкаут.

А в ночь на воскресенье серию взрывов слышали на Брянщине. Местные заявили о поражении электроподстанции, а местный губернатор – что "разрушения отсутствуют", однако "на местах работают экстренные службы".

