В Ростовской области вспыхнул склад с комплектующими для дронов. Видео и фото

В Азове Ростовской области РФ произошел масштабный пожар на складе пластика и полимерных материалов. Там изготавливали комплектующие для дронов.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, к тушению пожара привлекли 13 бригад спасателей.

"И к хорошим новостям. Горящая р*сня. В Азове Ростовской области по адресу в районе ул. Победы, 47 Ж вдруг вспыхнул склад пластика и полимерных материалов, где изготавливали комплектующие для дронов", – говорится в сообщении.

По данным российского министерства чрезвычайных ситуаций, горит склад площадью 2000 квадратных метров. На месте пожара работают 37 спасателей и 13 единиц техники.

В местных каналах отметили, что склад, где возник пожар, находится по дороге на Пешково. Там хранится полимерная продукция. Однако официально о причинах пожара не сообщается.

Пожар удалось локализовать лишь около 14:00.

Утром 7 июня местный Telegram-канал "Новости Ростова" со ссылкой на официальное сообщение российского МЧС писал о ракетной опасности в регионе. Позже был дан отбой.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июня в Энгельсе Саратовской области в результате атаки дронов вспыхнул мощный пожар. Спутники NASA зафиксировали очаги возгорания на нефтебазе "Кристалл".

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