В России заявили о предотвращении теракта против участника 'СВО' и сразу нашли 'украинский след'

В России заявили о предотвращении теракта против участника так называемой "СВО" и сразу же обвинили в причастности Украину. В частности, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о задержании в Ханты-Мансийском автономном округе граждан Молдовы, Белоруссии и Украины по подозрению в подготовке террористического акта, направленного против военного РФ по заказу спецслужб Украины.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Отмечается, что украинские спецслужбы якобы завербовали жителя Ивано-Франковской области и еще двух агентов из других стран.

Как рассказали в ФСБ, задержание произошло 12 апреля, после взрыва в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске. В результате инцидента были повреждены два помещения, пострадали пять человек, среди которых и сами подозреваемые.

Причиной взрыва стала случайная детонация самодельного взрывного устройства, которое пытались собрать два гражданина Беларуси и Украины. Компоненты для этого устройства, замаскированные под аккумулятор и ароматическую свечу, им доставил гражданин Молдовы. В ФСБ сообщили, что все задержанные признали свою вину и были взяты под стражу.

Напомним, на территории РФ ликвидирован еще один военный преступник, причастный к агрессивной войне России против Украины. Речь идет о руководителе конструкторского бюро Брянского электромеханического завода Евгении Рытикове. Известно, что предприятие модернизировало средства РЭБ и разрабатывало новые вооружения для российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 апреля, стало известно, что в подмосковной Балашихе в результате взрыва авто скончался российский генерал-майор Ярослав Москалик. Автомобиль, который неизвестные оставили во дворе дома, где жил российский военный преступник, взорвался в момент, когда он проходил мимо.

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