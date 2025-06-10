В России предложили отключать интернет ночью для повышения рождаемости

В России продолжают генерировать безумные идеи по поводу того, как улучшить демографическую ситуацию в стране. Теперь там обсуждают отключение интернета на ночь для молодых семей, не успевших обзавестись детьми.

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С такой "инициативой" выступил депутат Брянской областной думы, а по совместительству – "православный активист" Михаил Иванов, пишет The Moscow Times. Автор идеи уверен, что, лишившись возможности "зависать" в гаджетах, молодые супруги сразу же начнут активно размножаться.

По мнению российского депутата, председателя движения "Россия православная" Иванова, чтобы избежать демографической катастрофы, РФ вовсе не обязательно немедленно прекращать беспричинную полномасштабную войну против Украины, на которой государство-агрессор потеряло уже почти миллион военнослужащих. Куда более "действенным" он считает ограничение интернета для бездетных молодых пар в ночное время.

Лишать молодых россиян доступа к "мировой паутине" Иванов предлагает на несколько часов – с 23:00 до 02:00: в это время молодые пары должны придерживаться "цифрового воздержания", вследствие которого им якобы не останется ничего иного, как направить свою активность на продолжение рода.

"Интернет стал новой формой зависимости, которая разъедает основы семьи. Молодые люди вместо того, чтобы общаться друг с другом, строить отношения и задумываться о детях, часами листают ленту, играют в игры или смотрят сериалы. Это не просто вредная привычка, это угроза демографической безопасности страны", — заявил Иванов.

"Православный активист" потребовал от Москвы "создать условия, при которых у пар появится стимул вернуться к реальному общению и осознанному родительству". Отключение интернета по ночам он считает одним из таких условий.

У упомянутого "инициатора" были и предшественники, на которых он теперь ссылается. Иванов упомянул о выступлениях на тему "интернет-зависимости молодежи" в Госдуме, в ходе которых звучали утверждения о том, что доступ к интернету якобы "подрывает семейные ценности" и "усиливает индивидуализм, эгоизм".

Реализовать его идею Иванов предложил с "добровольного эксперимента при поддержке провайдеров и социальных служб".

"Если молодые люди проводят ночи в телефонах вместо того, чтобы уделять внимание друг другу, то это путь в никуда. Россия всегда славилась крепкими семьями, и наша задача — вернуть эту традицию. Если для этого потребуется временно ограничить доступ к развлекательному контенту в позднее время, то это не большая плата за будущее нации", — заключил Иванов.

Примечательно, что бессменный спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с брянским депутатом, похоже, не согласна. Практически синхронно с ним она призвала напротив провести интернет в деревни в российской глубинке. Это, по мнению Матвиенко, "заманит" туда молодежь, которая "займется воспроизводством населения России".

Тем временем выдающийся "демограф", российский диктатор Владимир Путин призывал россиян "рожать по 8-10 детей", чтобы повысить коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году. В январе текущего года в России составлял чуть менее 1,4 ребенка на одну женщину, это самое низкое значение за последние 18 лет.

Напомним, ранее стало известно о еще одной, теперь уже правительственной инициативе в РФ: там вознамерились начать конфисковать имущество россиян, выехавших за границу. Соответствующее решение может быть принято уже до начала августа. Грабить своих же Москва намеревается по достаточно широкому перечню "оснований", вроде "дискредитации армии РФ", "нарушений, связанных с деятельностью иностранных агентов", "приравнивания СССР к нацистской Германии" либо "распространение материалов, признанных экстремистскими". Иными словами, объектом грабежа может стать буквально кто угодно.

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