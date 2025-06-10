В понедельник, 9 июня, стало известно о том, что чиновники кремлевского режима планируют конфисковать имущество некоторых россиян, которые выехали за границу. Ожидается, что документ примут окончательно до завершения весенней сессии 3 августа 2025 года.

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Об этом сообщают российские СМИ. Инициатором законопроекта является депутат от "Единой России" Айрат Фаррахов. Чиновник, который является представителем Татарстана, рассказал, что перечень оснований для конфискации в будущем может быть расширен.

Отмечается также, что в первую очередь у релокантов хотят конфисковывать финансовые активы, банковские счета и объекты недвижимости. Арест имущества могут снять только после выплаты штрафов.

Что может стать основанием для конфискации имущества:

– Дискредитация Вооруженных сил РФ;

– Распространение материалов, признанных экстремистскими;

– Злоупотребление свободой средств массовой информации;

– Нарушения, связанные с деятельностью иностранных агентов;

– Демонстрация или пропаганда нацистской символики;

– Разжигание вражды по различным признакам;

– Призывы к посягательству на территориальную целостность России;

– Приравнивание СССР к нацистской Германии.

Напомним, что ранее оппозиционный Форум свободной России (ФСР) призвал не оказывать материальную помощь жителям Курщины через структуры РФ. Российские оппозиционеры отметили, что помощь жителям регионов должна предоставляться именно через ВСУ, украинские структуры и международные организации.

Стоит отметить, что московитский империализм еще заразнее, чем первые штаммы ковида: как только типичный российский интеллектуал примеряет на себя политическую мантию – он сразу начинает бредить "на великодержавном" и играть на струнах русской души любимую мантру о "величии РФ". Обменянные недавно Кремлем диссиденты – поэтому не исключение.

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