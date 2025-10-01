Наверняка все знают, что в под@рашке бензин на заправках был всегда дешевле, чем где-либо в Европе.

Возникает вопрос – как так может быть в условиях рыночной экономики? Для тех, кто не в курсе – открываю секрет.

В під@рашкє діє так званий паливний демпфер.

Як це працює?

Для прикладу, ринкова ціна на пальне 1 євро за літр. Під@рський уряд каже, що на заправках має бути ціна 80 центів за літр. А решту 20 центів уряд компенсує НПЗ. Це і називається демпфер. Для прикладу, в 2022 він склав 250 ярдів фублєй.

Ну така вже практика в нафтових автократіях – давати плебсу дешеве пальне. Садити на пляшку, посилати вмирати в чужі країни але пальне дешеве.

Так от, після ударів добрих дронів по під@рським НПЗ пального там стало менше. Ціна полетіла вгору. Щоб зменшити дефіцит пального, під@ри забороняють його експорт. Приток валюти в країну зменшується. Але пального не вистачає.

Тоді під@рський уряд приймає рішення зняти мито з імпортного пального, щоб завозити його з інших країн. Відтік валюти збільшується. Рубль слабшає. Інфляція росте.

Імпортне пальне буде по ринковій ціні, бо законодавчо не передбачено механізму відшкодування за імпорт. Але це не єдина їх проблема. В них елементарно нема на це грошей . Нема на стільки, що - увага!!! Уряд відмінив виплату демпферу за вже проданий бензин місцевого виробництва десь на 30 млрд. БО ГРОШЕЙ НЕМА!

Уявіть собі тепер йоб@чі всіх зацікавлених сторін:

– Насєлєніє в шоці від зростання ціни на пальне;

– Уряд в шоці від інфляції через курс рубля та здорожчання пального;

– НПЗ в @хує від кидка на гроші, при тому що їм ще купу бабла треба витратити на ремонти після обстрілів, а також купа бабла недоотримана через падіння цін на нафту.

І все це наслідки чіткої роботи добрих дронів по НПЗ! І тут важливо відмітити, що удари були реалізовані в самий поганий для під@рів час – коли йде уборочна і споживання пального на максимумі, а НПЗ закриваються на плановий ремонт. Всі ці фактори каталізували паливну кризу ще більше.

І тепер паливна халява в під@рів закінчилась. А так, сво йде по плану канєчно. Не зовсім зрозуміло по чийому плану. Але йде …

P.S. до-речі, сьогодні в них запалав черговий НПЗ. Но вони кажуть, що то не ми, що воно якось само…