В России начали штрафовать за жалобы на дефицит бензина

В Волгограде суд оштрафовал на 10 тысяч рублей местную жительницу Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Поводом послужило её присоединение к коллективному обращению по поводу дефицита топлива.

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К этой акции в общей сложности присоединились пять человек. Об этом сообщает российское издание Медиазона.

16 июля пятеро жителей Волгограда записали возле автозаправки на улице Рокоссовского коллективное обращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину по поводу дефицита топлива. После этого всех участников задержали.

Один из участников обращения заявил, что они выступали против неравного распределения топлива, поскольку представители местной администрации могут заправлять полные баки по топливным картам, тогда как обычным жителям часто отказывают.

"Конкретно — из-за несправедливого распределения: у нас администрация заправляет полный бак бензина по топливным картам, а горожанам часто просто отказывают. Сотрудники полиции решили, что это несанкционированное массовое мероприятие", — сказал участник.

Среди задержанных был адвокат и юрист Алексей Севастьянов. 13 июля Центральный районный суд Волгограда оштрафовал Татьяну Сметанко на 10 тысяч рублей. Севастьянов получил пять суток административного ареста по обвинению в неповиновении требованиям полицейских. В то же время суд отказался рассматривать протокол об его участии в массовом мероприятии и направил дело в Волжский, где родился Севастьянов.

Еще двум женщинам составили протоколы за участие в массовом мероприятии, однако суд пока не рассмотрел их дела.

Напомним, в июле дефицит бензина охватил как минимум 78 из 83 регионов. Из-за проблем с работой НПЗ и украинских ударов по топливной инфраструктуре топливо подорожало, а на АЗС возникали перебои.

Как писал OBOZ.UA, россияне всё чаще выражали возмущение из-за дефицита бензина, очередей на АЗС и ограничений на продажу топлива. При этом граждане РФ в основном обвиняли в проблемах местных чиновников, а не украинские удары.

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