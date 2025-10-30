В России началась 'охота' на призывников: молодых людей ловят в метро, следят за ними в банках и запрещают выезд за границу

В России отныне молодых людей в армию будут призывать в течение всего года. Такой законопроект одобрила Госдума. Уже сейчас россиян призывного возраста ловят прямо возле эскалаторов в метро и насильно отправляют в военкомат. Больной или нет – разбираются уже на месте, но чаще всего, если попал в руки военкомов, то обратной дороги нет.

Призывников заставляют подписать контракт на войну

Госдума страны-агрессора уже приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет проводить воинский призыв круглый год. Теперь военнообязанным увильнуть от срочной воинской службы, пользуясь тем, что закончился осенний или весенний призыв, не получится. Такого "просроченного" призывника могут задержать даже посреди улицы или в аэропорту при попытке улететь за границу.

К тому же недавно в РФ заработали электронные повестки, которые приходят в личные кабинеты в системе Госуслуг. Молодой человек обязан явиться в военкомат в течение 30 дней после ее получения. Отмазка о том, что "не заметил повестку", не принимается.

Если же повестка просрочена, то выезд за границу запрещен. Кроме того, те, кто не явились в военкомат, не смогут регистрироваться индивидуальным предпринимателем, становиться на учет как самозанятые, для них приостанавливаются сделки с недвижимостью, также они не смогут сесть за руль автомобиля, а банки им не выдадут кредиты.

Российские туроператоры потихоньку начинают паниковать, так как теперь любой молодой человек не может планировать поездку за рубеж заранее: кто его знает, а может, повестка догонит его на паспортном контроле в аэропорту и россиянин потеряет деньги.

Такие меры по отлову призывников объясняются просто – в России дефицит участников так называемой СВО. И хотя власть божится, что молодежь на войну не отправят, на самом деле часть призывников рано или поздно оказывается в окопах.

Так было с призывниками на границе Курской области, где они вместо кадыровцев, которые убежали, пытались защищаться, но большая часть оказалась в плену, а некоторые погибли.

Кроме того, известны случаи, когда российские командиры правдами и неправдами, силой, запугиванием заставляют срочников подписывать контракт и тут же отправляют на фронт.

Например, угрожают, что если не подпишешь документ, то поедешь в Курскую или Брянскую область на границу, где идут бои и обстрелы. Либо подпись срочника просто фальсифицируют. Таких случаев в РФ очень много. Так как в последнее время северокорейских солдат уже не хватает, срочниками пополняют штурмовые подразделения.

Молодым мужчинам советуют не спускаться в метро

В России уже начались массовые облавы на призывников. Военные комиссары поджидают молодых людей прямо возле эскалаторов в метро.

Так, 21-летнего парня из Чувашии, Илью Щербину, который приехал в Москву к девушке, задержали возле эскалатора. Он страдает атопическим дерматитом, но в военкомате заявили, что люди служат и с заболеваниями посерьезнее. Поэтому диагноз парню изменили и теперь Илья служит в Ставрополье.

Правозащитники в РФ уже советуют молодым людям не пользоваться метро, а еще лучше уехать из российской столицы. Если это невозможно, то следует носить с собой все документы, которые дают право на отсрочку или свидетельствуют о заболевании. Но не факт, что это подействует. Люди в военной форме насильно доставляют призывников в сборные пункты, а там уже обрабатывают.

Также люди в военной форме устраивают облавы в ночных клубах и на дискотеках. Всех, кто без документов или не смог доказать, что еще не получал повестку, пакуют и везут в военкомат.

Проводятся рейды по хостелам, где живут молодые люди, которые приехали в Москву, Подмосковье, Питер и другие крупные города на работу. Также полиция вместе с военными приходит в вузы, хотя студентов в армию забирать не должны.

Участковые отлавливают будущих срочников по домам, заставляют проходить медкомиссии и ехать на сборные пункты. Также их поджидают возле супермаркетов, в торговых центрах. Были случаи, когда молодые люди обращались в банк за кредитом и сразу после этого им приходила повестка в Госуслуги.

Те, кто хочет избежать службы, уже выезжают за границу. Едут в Беларусь, Грузию, а оттуда уже могут перебираться подальше от родины.