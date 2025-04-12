В России на железной дороге произошел коллапс из-за падения якобы обломков БПЛА

На днях в Краснодарском крае РФ были повреждены контактные сети железнодорожных путей, в результате чего остановилось движение поездов. Российские власти обвинили в инциденте падение фрагментов беспилотника.

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Обломки дронов упали в четырех районах Кубани, сообщили росСМИ со ссылкой на местных чиновников и службы. В результате инцидента никто из людей не пострадал, но инфраструктура получила повреждения.

Особенно серьезной была ситуация на железной дороге – по меньшей мере пять поездов задержаны, а один пассажирский поезд стоял до 7 утра.

В Динском районе Краснодарского края РФ обломки беспилотника якобы упали на железнодорожный путь, из-за чего была повреждена контактная сеть. Это привело к остановке движения поездов возле станицы Васюринской.

В свою очередь в Тимашевском районе частичное движение уже возобновлено после аварийных работ.

На месте происшествия работали специальные службы, в том числе аварийная бригада РЖД, которая занималась восстановлением поврежденной контактной сети. Оперативный штаб Кубани также подтвердил, что железнодорожное полотно в месте возможного падения было частично разрушено.

К утру 11 апреля движение на всех поврежденных участках удалось полностью восстановить. Местные власти заверили, что ситуация контролируемая, и задержки в дальнейшем якобы не ожидаются.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля "украинские птички" посетили российский город Дзержинск (Нижнегородская область РФ). Менее чем через сутки стало известно, что во время этой атаки дронами был поврежден завод взрывчатых веществ.

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