В России на фоне украинских ударов возрос интерес к окончанию войны: в ISW указали на "перелом"

По мере усиления украинских ударов по территории РФ растет и интерес россиян к завершению войны. Население страны-агрессора всё чаще ищет ответы на вопрос, когда закончатся боевые действия, в поисковых системах; пик количества таких запросов в "Яндексе" был зафиксирован в последнюю неделю июня.

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Значительная часть поисковых запросов — от жителей Подмосковья и Санкт-Петербурга, которые в последнее время пережили ряд массированных украинских атак. Подробности раскрыли в Институте изучения войны (ISW).

Россияне устали от войны?

Аналитики отметили, что российское население все больше интересуется темой завершения войны России против Украины. Это следует из данных сервиса Wordstat от "Яндекса", согласно которым с 22 по 28 июня в эту поисковую систему поступило более 137 тыс. поисковых запросов о завершении войны России против Украины.

Как отметило российское оппозиционное издание "Медуза", это рекордно высокий показатель за все время полномасштабного вторжения России, начавшегося в феврале 2022 года.

"Медуза" отдельно отмечает, что значительная часть этих поисковых запросов фиксируется в Московской области и Санкт-Петербурге. Именно в этих регионах, добавляют в ISW, Кремль сосредоточил наибольшее количество систем ПВО — однако они не помогли избежать ракетных ударов, пожаров и разрушений.

Рост числа запросов о прекращении войны против Украины в России фиксируется вторую неделю подряд. Еще один пик пришелся на 1–7 июня, когда украинские войска нанесли удары по Санкт-Петербургу во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На этом фоне, добавляют в ISW, продолжается снижение рейтингов российского диктатора Владимира Путина. Опрос, проведенный 19–21 июня Фондом общественного мнения, сотрудничающим с Кремлем, показал, что деятельность диктатора одобряют 69 % россиян, что на 5 процентных пунктов меньше, чем неделей ранее (74 %), после массированной атаки Украины по Московской области.

Постоянное снижение доверия к Путину еженедельные опросы Фонда общественного мнения фиксируют с февраля этого года. Это, отмечают аналитики, особенно удивительно, поскольку Кремль влияет на данные опросов государственных общественных организаций. Поэтому то, что одна из таких организаций признает рост внутреннего недовольства диктатором, не может не удивлять, считают в ISW.

"Путин упорно работал над тем, чтобы защитить крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, от последствий войны в Украине, но последние данные свидетельствуют о том, что российская общественность, похоже, устала от военных усилий России, вероятно, потому что Кремлю в значительной степени не удалось изолировать своих избирателей от последствий войны России", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин на съезде "Единой России" дал "сигнал" относительно планов в отношении Украины. В ISW проанализировали заявления диктатора и раскрыли, что за ними стоит.

Также аналитики считают, что украинские атаки на НПЗ стали ударом для Кремля, ведь они существенно ухудшают ситуацию в российской экономике.

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