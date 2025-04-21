В России лишили полномочий и арестовали депутата за хищение на строительстве фортификаций: что известно

В стране-агрессоре России арестовали бывшего депутата из Курщины Максима Васильева, подозреваемого в хищении средств во время строительства линии обороны на границе с Украиной. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере.

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Такое решение в понедельник, 21 апреля, принял Мещанский районный суд Москвы, сообщили в Telegram-канале учреждения. Васильева отправили в СИЗО на два месяца.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Максима Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, сроком 2 месяца 00 суток", – заявили в суде.

В конце прошлой недели так называемая Курская областная дума лишила Васильева депутатских полномочий.

Российские пропагандистские издания писали, что Васильев дал показания в отношении экс-губернатора Курской области государства-агрессора Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова, обвиняемых в хищении более 1 миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

В январе 2023 года в соцсетях появилось видео с Васильевым, которое было снято во время его отдыха в Мексике. После этого он сложил полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию, но не потерял депутатского мандата. В декабре 2024 года россияне писали, что Васильев якобы подписал контракт с министерством обороны государства-агрессора и отправился на войну.

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