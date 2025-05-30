В России изменилась ситуация с количеством желающих идти на войну против Украины: в сети указали на 'нюанс' с цифрами

За более чем три года полномасштабной войны России против Украины у страны-террориста изменилась ситуация с количеством желающих идти воевать. Статистика из регионов РФ свидетельствует, что весной 2025 года темпы заключения контрактов продолжают уменьшаться.

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Хотя ранее диктатор Владимир Путин заявлял о якобы двукратном росте количества "добровольцев" – до 1800 новобранцев ежедневно. Об этом 30 мая пишет издание "Важные истории".

"Около 400 тыс. человек подписали контракт с минобороны РФ в 2024 году. Показатели бюджета расходятся со словами властей о притоке "добровольцев", а темпы нынешнего набора снижаются", – говорится в сообщении.

По подсчетам издания на основе анализа расходов федерального бюджета, в 2024 году с ВС РФ заключили контракт от 374,2 до 407,2 тысячи человек. Такая разница в цифрах объясняется тем, что в августе 2024 года Путин повысил размер единовременной выплаты за подписание контракта, из-за чего точное количество новобранцев в третьем квартале определить сложно.

По сравнению с 2023 годом темпы вербовки снизились. В четвертом квартале 2024 года контракты подписывали в среднем около 1700 человек ежедневно – это в 1,3 раза меньше, чем за тот же период предыдущего года.

Вероятно, министерство обороны продолжает завышать количество новых контрактников. В конце 2024 года министр обороны Андрей Белоусов заявил, что контракт подписали 427 тысяч человек – это на 5-15% больше, чем следует из анализа бюджетных расходов.

Еще большее расхождение с цифрой, которую озвучил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, количество контрактников составляет 450 тысяч.

По подсчетам немецкого исследователя Яниса Клюге, который оценивает темпы рекрутинга в российскую армию, на самом деле контракты с ВС РФ сейчас заключают в среднем около 1000 человек в день по всей территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля в Центре национального сопротивления отмечали, что Россия продолжает совершать военные преступления на временно оккупированных территориях. В частности, в Мелитополе из-за кадрового кризиса россияне собираются вербовать бездомных.

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