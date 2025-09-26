В России анонсировали удары по объектам НАТО и цинично возложили ответственность на Украину

Российские "Шахеды" могут атаковать крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии. В этом призналась официальная представительница МИД РФ Мария Захарова, однако она утверждает, что дроны якобы будут запускать украинские военные.

Видео дня

В РФ не впервые обвиняют Украину в "операциях под ложным флагом". Таким циничным способом Кремль пытается заранее обеспечить себе оправдание, представить российские операции "украинскими диверсиями", чтобы переложить ответственность. Захарова совершила именно такой "анонс", опубликовав пост в Telegram-канале 26 сентября.

Что рассказала Мария Захарова

Россиянка утверждает, что Киев якобы ищет формальный предлог, так называемый casus belli, для войны между РФ и НАТО.

Без каких-либо доказательств она опубликовала "план киевского режима". Мол, украинцы отремонтировали несколько перехваченных российских дронов и оснастили их взрывчаткой. Ей привиделось, что такой ремонт уже был совершен "во Львове на заводе "ЛОРТА", а беспилотники типа "Герань" (российское название "Шахедов" завезены на Яворовский военный полигон.

Далее, как утверждает представительница Кремля, дроны будут направлены на "крупные транспортные хабы" Североатлантического альянса в Польше и Румынии. Примечательно, что в Москве своими целями выбрали страны, в воздушное пространство которых уже вторгались БПЛА оккупационной армии.

Захарова поплакалась, что после этих атак начнется "дезинформационная кампания с целью обвинить во всем Москву".

Последний пункт в плане Захаровой: "Развязать вооруженный конфликт между Российской Федерацией и НАТО".

Представительница МИД утверждает, что "ВСУ терпят сокрушительное поражение", поэтому и осуществят "провокацию".

"Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны", – пригрозила россиянка.

Как писал OBOZ.UA:

– РФ может построить новую пусковую инфраструктуру для своих дронов, с которой запущенные "Шахеды" смогут долетать до Дании, Германии и Италии. А в случае развертывания таких новых площадок в Беларуси российские беспилотными смогут достать и до испанского Мадрида.

– Ранее в Associated Press рассказали, какие цели преследует агрессор своими вторжениями в воздушное пространство НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!