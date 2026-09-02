В Перми произошёл пожар на заводе, производящем ракетные двигатели. Фото

В российской Перми 2 сентября произошел пожар на заводе АО "Протон-ПМ", который работает в ракетно-космической и машиностроительной отраслях. Площадь возгорания составляет 2,1 тыс. кв. м, а информации о пострадавших пока не поступало.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Exilenova+", опубликовав фото с места происшествия. На нем виден пожар на предприятии.

АО "Протон-ПМ" является одним из ведущих предприятий российской ракетно-космической и машиностроительной отраслей. Завод специализируется на производстве мощных жидкостных ракетных двигателей, а также комплектующих для аэрокосмической и авиационной промышленности.

По данным ASTRA, предприятие производит двигатели для ракет-носителей "Протон" и "Ангара". Оно входит в состав государственной корпорации "Роскосмос" и интегрированной структуры НПО "Энергомаш".

Причина пожара пока неизвестна.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военные нанесли удар по комплексу "Новатек-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ. После атаки на территории предприятия возник крупный пожар, а под удар попали ключевые элементы нефтеперерабатывающей установки и технологическое оборудование.

Операцию провели операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР совместно с Силами обороны Украины. В ГУР отметили, что предприятие является одним из объектов, обеспечивающих ресурсами российскую военную машину.

Усть-Лужский конденсатоперерабатывающий завод является крупным предприятием компании "Новатэк". Он перерабатывает газовый конденсат в топливо и нефтехимическое сырье, а готовую продукцию экспортирует через собственный морской терминал.

Силы обороны систематически наносят удары по российским средствам ПВО как на оккупированной части Украины, так и на территории РФ. В частности, украинские защитники уничтожили как минимум два российских "Панциря".

31 августа украинские дроны атаковали российский Екатеринбург. Целью стал логистический хаб маркетплейса Wildberries, расположенный примерно в 2 тыс. км от Украины.

Также 30 августа Силы обороны Украины нанесли удар по дронопорту "Цимбулова" в российском Орле. Среди пораженных целей — одна из пусковых установок и место хранения ударных БПЛА.

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