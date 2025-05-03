В Новороссийске РФ сбитые ПВО беспилотники врезались в жилые дома: моменты прилета показали на фото и видео

В России пожаловались на новую атаку украинских дронов. Так, громко было в Краснодарском крае, в том числе в Новороссийске, где расположена российская военно-морская база, там горел зерновой терминал.

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Россияне заявляют о прилетах дронов по двум многоэтажкам. В мониторинговом же канале monitor предполагают, что прилеты были неумышленными, не исключено, что курс дронов сменили российские РЭБ.

С самого утра российские пропагандисты пишут о "прилетах" БПЛА по жилым домам в Новороссийске. Один из них расположен на улице Энгельса: неизвестный дрон около 05:30 прилетел в одну из квартир в ЖК "Аврора-2". В доме на 12 этаже вспыхнул пожар, а обломки "засыпали и повредили по меньшей мере три машины, стоявшие во дворе".

Также пропагандисты скрупулезно перечислили поврежденные в доме окна: они насчитали восемь выбитых оконных рам.

Также российские СМИ заявили о попадании БПЛА по еще одной многоэтажке в Новороссийске – ЖК "Кристалл" на Суворовской улице: там, пишут в РФ, "выбиты все окна" в одной из квартир.

За утро в Новороссийске несколько раз включалась сирена воздушной тревоги.

В Telegram-канале monitor отмечают, что эти попадания явно не были умышленными.

"Момент попадания в здание в Новороссийске неустановленного БпЛА. Очевидно ошибочно. Всю ночь и утро Крым и Краснодарский край РФ под массированной атакой ударных БпЛА", – отметили мониторы.

Такое утверждение выглядит более чем обоснованным: в городе, который приютил недобитый Черноморский флот РФ, есть более интересные цели для поражения, чем окна квартир россиян.

О том, что попадание в жилые дома является "следствием работы российского РЭБ", написал также руководитель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

Атаку на регион подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он заявил о пострадавших в Новороссийске.

"Сегодня ночью Черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке киевского режима. Самые серьезные последствия – в Новороссийске. Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека – двое взрослых и два ребенка. Всем оказывают необходимую помощь", – отметил российский чиновник.

Также он заявил о еще одном результате ночных и утренних взрывов, который почему-то игнорируют большинство российских СМИ.

"В Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. Там предварительно без пострадавших пожарные тушат огонь", – написал Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края также сообщил о "падении обломков беспилотников" в станице Тамань темрюкского района, селах Юровка и Цыбаноалка под Анапой: там, по его словам, "есть разрушение частных домов, пострадавших среди жителей нет".

Напомним, ранее в InformNapalm предостерегли, что российские спецслужбы готовят показательные теракты во время парадов 9 мая. В качестве "кандидатов" на взрывы, в которых Москва планирует обвинить Украину, рассматриваются Хабаровск и Улан-Удэ.

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