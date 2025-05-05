В Москве пожаловались на атаку дронов и падение обломков: приостановлена работа аэропортов

В Московском регионе РФ в ночь на 5 мая раздались взрывы на фоне жалоб местных жителей о звуках "моторов" в небе. Из-за опасности несколько местных аэропортов перестали проводить рейсы на вылет и прилет.

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Мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернаторы нескольких областей РФ заявили об атаке беспилотников. Они утверждали, что российская ПВО сбила все "украинские БПЛА".

По сообщениям пропагандистов, противовоздушная оборона работала в Подольском районе Московской области из-за фиксации четырех беспилотников, которые якобы двигались в сторону столицы.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – отчитался Собянин.

До этого жители Подольска писали о шести взрывах над городом. Кроме этого, в российских пабликах сообщали об объявлении "Росавиацией" плана "Ковер" в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово".

Утром губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что и этот регион подвергся атаке БПЛА, но "без пострадавших и разрушений", потому что все пять дронов "были сбиты".

Со своей стороны российское минобороны отчиталось о "26 уничтоженных украинских БПЛА" над Брянской (якобы 17), Калужской и Московской областями.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 мая на украинскую атаку жаловались в Брянской области РФ. Россияне заявили, что в результате нее уничтожен завод "Стрела" в поселке Суземка, специализирующийся на производстве радиолокационного оборудования.

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