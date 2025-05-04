На Брянщине БПЛА уничтожили завод 'Стрела': там производили радиолокационное оборудование

В России пожаловались на атаку Сил обороны в Брянской области. Вследствие атаки вспыхнул мощный пожар на заводе "Стрела" в поселке Суземка.

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Об этом пишут российские пропагандистские СМИ. Они также сообщают, что предприятие, специализирующееся на производстве радиолокационного оборудования, уничтожено, пишут и о двух пострадавших.

Утром 4 мая пропагандисты РФ пожаловались, что "ВСУ обстреляли Суземку Брянской области".

"Украинские военные атаковали поселок Суземка в брянском приграничье. По предварительным данным, ВСУ при помощи РСЗО "Град" обстреляли завод "Стрела". Цех и административное здание горят. По сообщениям СМИ, сам завод уничтожен. На месте огромный столб дыма", – пишет один из Z-пабликов.

Он же, напрочь игнорируя множество появившихся в сети кадров с пожаром на территории завода, а также свидетельства местных жителей, добавляет: "Конкретики о том, что горит, нет – поблизости расположены сельские дома".

Не могут пропагандисты также определиться с тем, чем именно был атакован завод. Пока одни пишут, что по предприятию украинские воины вели огонь из РСЗО "Град" (завод расположен примерно в 10 км от границы Украины), другие приплетают "атаку из натовской РСЗО HIMARS".

Как уже упоминалось, пропагандисты РФ признают, что на заводе горит "цех и административное здание". В то же время некоторые источники указывают на то, что повреждениям подверглись "производственные цеха, склад и админздание".

А губернатор региона Александр Богомаз, который, по иронии судьбы, примерно за десять минут до объявления воздушной тревоги этим утром рапортовал об "обнаружении и уничтожении БпЛА самолетного типа" и отсутствии пострадавших и разрушений, впоследствии признал: "на промышленном предприятии произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания".

При этом, по версии Богомаза, вследствие атаки "пострадавших нет", а один из Z-пабликов его опровергает, утверждая, что "пострадали два охранника – они обратились к медикам с лёгкими травмами". Этот же паблик пишет об уничтожении завода.

Завод "Стрела" в Суземке специализируется на производстве радиолокационного оборудования, трансформаторов, дросселей, катушек, фильтров и другой электроники. Он сотрудничает с российской госкорпорацией "Ростех" и выполняет заказы российского оборонно-промышленного комплекса – в частности НИИ "Феррит-Домен" и КБ "Глобус".

Предприятие уже было атаковано Силами обороны 30 ноября прошлого года. Тогда украинские воины смогли повредить производственные цеха, склад готовой продукции и админздание.

"Учитывая близость к украинской границе и характер продукции, завод мог использоваться не только для производства, но и других военных целей", – считает Telegram-канал Exilenova+.

Паблик добавляет, что прилет, очевидно, был не один.

Напомним, ранее российские пропагандисты пожаловались, что украинские дроны поразили Муромский приборостроительный завод, работавший на армию РФ.

А в Новороссийске сбитые ПВО беспилотники врезались в жилые дома, россияне подняли вой из-за "выбитых окон".

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