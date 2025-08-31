В Кремле хотят 'наказать' соратника Путина, который призвал диктатора закончить войну: в ISW объяснили, что происходит

В Кремле хотят "наказать" соратника российского диктатора Владимира Путина, который призвал закончить войну в Украине. Речь идет о заместителе главы Администрации президента Дмитрия Козака.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там отметили, что 29 августа Путин подписал указ о ликвидации Департамента межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами и Департамента трансграничного сотрудничества Администрации президента, взамен создав новый орган – Департамент стратегического сотрудничества.

Что известно

К этому времени обеими расформированными структурами руководил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак. По данным издания "Ведомости" от 29 августа, которое ссылается на источники, близкие к Кремлю, Козак рассматривается кандидатом на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

В то же время ряд источников сообщает, что в Кремле активно обсуждают возможную отставку Козака с нынешней должности, что фактически отодвигает его от ключевых позиций и близкого круга Путина. Ранее издание The New York Times писало со ссылкой на западные и российские источники, что Козак потерял влияние после того, как на протяжении последних месяцев настаивал на немедленном прекращении боевых действий в Украине, запуске переговоров и ограничении роли силовых структур.

О чем шла речь в материале NYT

Как отмечало The New York Times, в течение десятилетий этот политик был одним из самых преданных исполнителей самых деликатных поручений Путина. Однако, по словам трех источников, приближенных к Кремлю, а также двух западных собеседников издания, сейчас 66-летний Дмитрий Козак фактически отстранен от принятия решений и почти все его функции взял на себя заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

"Говорят, что Козак разочаровал Путина, поскольку четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой. После того как Путин начал войну в Украине в феврале 2022 года, Козак частным образом заявил, что посоветовал российскому диктатору не делать этого. Совсем недавно он сообщил коллегам, что представил Путину предложение о прекращении боевых действий и проведения мирных переговоров", – говорилось в материале издания.

Аналитики ISW отметили, что информация о возможном отстранении от должности влиятельного кремлевского чиновника из-за его призывов остановить войну против Украины является дополнительным подтверждением нежелания Кремля завершать боевые действия. На это, в частности, прямо указал глава МИД РФ Сергей Лавров после саммита на Аляске 15 августа.

Напомним, в своем недавнем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что целью Кремля в Украине является не оккупация некоторых территорий, а политический контроль над всем государством. Так, в ходе разговора Лавров выдвинул требования, фактически отрицающие украинский суверенитет, в частности отмену законов о языке и религии, которые являются внутренней компетенцией независимого государства.

Как писал OBOZ.UA, в сети появился перечень требований, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает для окончания войны против Украины. Фактически глава Кремля не отказался ни от каких своих условий, которые ранее неоднократно озвучивались представителями страны-агрессора.

