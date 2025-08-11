Назвал вторжение ошибкой: соратник Путина призвал его остановить войну в Украине и начать мирные переговоры – NYT

В российской элите якобы назревает недовольство войной против Украины и в целом тоталитарным полицейским режимом в стране-агрессоре. Из той небольшой когорты "недовольных" не публично против боевых действий выступает Дмитрий Козак – один из древнейших соратников диктатора.

Об этом говорится в публикации The New York Times (NYT). По данным источников, которые издание не называет, именно этот россиянин "призвал Путина начать мирные переговоры".

Что говорят о "миротворце" в окружении Путина

Журналисты напомнили, что Дмитрий Козак родился в Украине во времена СССР, служил в советских спецподразделениях, а в 1990-х годах работал с КГБистом Путиным в мэрии Санкт-Петербурга. Когда же тот стал премьер-министром РФ в 1999-м, то назначил его руководителем своего аппарата. Уже в последующие годы Козак стал едва ли не ближайшим соратником Путина, руководя его главными проектами – от подготовки Сочинской олимпиады 2014 года до интеграции в российскую систему временно оккупированного Крыма.

По данным NYT, десятилетиями этот политик был верным помощником диктатора в выполнении "некоторых самых деликатных задач". Однако три человека, близких к Кремлю, а также двое осведомленных представителей Запада, рассказали журналистам, что сегодня 66-летний Козак "почти ни за что не отвечает" и почти все его полномочия перешли к заместителю путинской администрации Сергею Кириенко.

"Говорят, что Козак разочаровал Путина, поскольку четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой. После того, как Путин начал войну в Украине в феврале 2022 года, Козак частным образом заявил, что посоветовал российскому диктатору не делать этого. Совсем недавно он сообщил коллегам, что представил Путину предложение о прекращении боевых действий и проведении мирных переговоров", – процитировало издание слова неназванных кремлевских и западных инсайдеров.

Они добавили, что когда Путин в 2021 году стягивал войска ближе к Украине, Козак рассказывал американским дипломатам о "недостатках украинского правительства". А уже весной 2022 года диктатор отклонил проект мирного соглашения с Украиной, который политик якобы предварительно согласовал с Киевом. Так же тот не принял призывы Козака провести внутренние реформы в РФ, включая передачу мощных российских силовых структур под надзор правительства и создание независимой судебной системы.

"Но вряд ли настояния Козака повлияют на Путина, по большей части окруженного людьми, которые подпитывают его жесткие требования к Украине. Но это отражает разочарование, которое охватывает часть московской элиты, из-за нежелания Путина идти на компромиссы в войне и все более неконтролируемую власть служб безопасности", – констатировало NYT.

Что предшествовало

В августе 2022-го глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии The Washington Post рассказал о звонке из Кремля в первый день полномасштабного российского вторжения 24 февраля. По его словам, это был ближайший соратник российского диктатора Дмитрий Козак, который пытался убедить Ермака в том, что украинцам якобы "пора сдаться".

В дальнейшем издание Reuters узнало, как Козак убеждал Путина, что достиг соглашения с Украиной, которое бы "удовлетворило требование России о том, чтобы страна не вступала в НАТО". Он якобы объяснял, что именно поэтому эскалация не нужна, но диктатор отверг его слова и начал полномасштабную войну.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The New York Times указало на проблемы с мирным планом Трампа для Украины, который предусматривает передачу России части территорий. В Киеве сравнили такую идею с торговлей человеческими жизнями и могилами, ведь так называемый обмен не гарантирует, что в будущем Россия не возобновит войну.

