"Цель гораздо шире": в ISW раскрыли, что стоит за заявлениями Лаврова о намерениях в отношении Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем недавнем интервью пропагандистским СМИ заявил, что целью страны-агрессора в Украине является не оккупация некоторых территорий, а политический контроль над всем государством. Это утверждение выглядит противоречивым на фоне постоянных требований РФ к Украине и Западу признать аннексию украинских территорий, в том числе и тех, которые не находятся под контролем ее оккупационных войск.

Видео дня

В то же время оно довольно точно передает настоящие стратегические намерения Кремля в отношении Украины. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Россия якобы хочет "защитить" украинцев от власти

В телевизионном интервью 19 августа Лавров подчеркнул, что военные цели России направлены на "защиту" народа в Украине от украинской власти, которую Кремль изображает как якобы нелегитимную.

"Описание Лавровым цели Кремля "защитить" украинцев от их собственного правительства отражает тот факт, что Кремль стремится устранить демократически избранное украинское правительство и заменить его пророссийским правительством, которое позволило бы Кремлю контролировать Украину без необходимости бороться за физический контроль над территорией или аннексировать ее", – говорится в материале.

В ходе разговора Лавров выдвинул требования, фактически отрицающие украинский суверенитет, в частности отмену законов о языке и религии, которые являются внутренней компетенцией независимого государства. Он также заявил, что "не может быть никакой речи о каких-либо долгосрочных (мирных) соглашениях" с Украиной "без уважения" к безопасности РФ и правам русскоязычного населения, называя эти вопросы неотложными для урегулирования.

РФ хочет политического контроля над Украиной

Аналитики отметили, что настаивание Кремля на праве вмешиваться во внутренние дела Украины перекликается с тезисами российского диктатора Владимира Путина в его эссе 2021 года, где он утверждал, что Украина не должна существовать отдельно от России. Заявление министра иностранных дел России еще раз подтверждает главную цель Кремля – добиться полного политического контроля над Украиной еще до завершения войны.

Рассмотрение территориальных требований России отдельно от требований, замаскированных под "коренные причины", искажает реальность того, что Москва воспринимает их как единое целое и не демонстрирует никакой готовности уступить хотя бы часть своих целей ради продвижения или завершения мирного процесса.

"Кремль неоднократно определял свои военные цели как демилитаризацию Украины, смену правительства в пользу пророссийского марионеточного правительства и обязательства Украины, запрещающие ей вступать в НАТО и другие международные альянсы. Кремлевские чиновники последовательно повторяли на протяжении всей войны и переговорного процесса, что Россия достигнет этих военных целей военным или дипломатическим путем, согласно заявлениям Лаврова от 19 августа", – указано в статье.

Что предшествовало

19 августа Лавров заявил, что россияне якобы никогда не хотели захвата украинских территорий, ни Крыма, ни Донбасса. Вооруженную агрессию против Украины он оправдал стремлением "защитить русских людей". В то же время глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, а переговоры нужно проводить постепенно, "шаг за шагом".

Напомним, по информации Института изучения войны, публичные заявления диктатора Путина демонстрируют его длительную веру в то, что войска РФ смогут выиграть войну в Украине на истощение, поддерживая постепенное продвижение вдоль передовой в течение неопределенного времени.

Как писал OBOZ.UA, в сети появился перечень требований, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает для окончания войны против Украины. Фактически глава Кремля не отказался ни от каких своих условий, которые ранее неоднократно озвучивались представителями страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!