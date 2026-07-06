В Кремле дали секретный приказ СМИ об освещении атак Украины на Россию: о чем идет речь

Администрация российского диктатора Владимира Путина якобы потребовала от крупных подконтрольных СМИ не публиковать фото и видео последствий украинских ударов по территории РФ. Вместо этого редакциям рекомендовали уделять больше внимания освещению результатов российских атак по Украине.

Видео дня

Об этом сообщает одно из российских изданий со ссылкой на трех собеседников из провластных СМИ. По их словам, соответствующие рекомендации поступили из администрации российского диктатора во второй половине июня.

Как утверждает собеседник одного из крупных СМИ, редакциям настоятельно рекомендовали прекратить публикацию фотографий и видеозаписей с последствиями ударов ВСУ по территории России. В то же время им предложили активнее освещать результаты российских ударов по Украине.

По информации издания, после изменения информационной политики крупнейшие Telegram-каналы, сотрудничающие с администрацией кремлевского лидера или Министерством обороны России, либо вообще не сообщали о последних масштабных атаках ВСУ, либо ограничивались краткими сообщениями.

В частности, речь идет об ударах по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани, оборонному предприятию в Пензе, а также об атаке в ночь на 2 июля по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойла" в Кстово Нижегородской области.

Еще одной причиной таких рекомендаций, по словам топ-менеджера некоммерческой организации, сотрудничающей с Кремлем, стало стремление избежать привлечения к уголовной ответственности за публикацию информации о последствиях украинских ударов.

Он отметил, что среди представителей российских властей есть сторонники введения на федеральном уровне уголовного наказания с суровыми сроками лишения свободы за подобные публикации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава Кремля Владимир Путин оказался в ситуации, которая может привести к потере власти уже в течение ближайших трех лет. Ведь сочетание военных неудач, внутреннего недовольства и борьбы элит создает для России критические риски.

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