В Екатеринбурге студентов вербуют в армию РФ под видом компьютерной игры. Фото

В Екатеринбурге, который считается одним из крупнейших технологических городов РФ, раздают листовки с призывами к студентам запускать БпЛА "Герань" (то есть "Шахеды") якобы в компьютерной игре вместо прохождения срочной службы. Их начали распространять вблизи местного вуза.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Там объяснили, что вербовщики таким образом пытаются создать иллюзию "технологичной" и "безопасной" службы в так называемых беспилотных войсках.

На самом же деле речь идет о попытке привлечения молодежи к подписанию контрактов со структурами, связанными с "Алабуга–Политех " – объектом, который используется для производства и подготовки операторов ударных БпЛА типа "Shahed/Герань".

"Из-за участия в обеспечении российской агрессии этот объект является законной военной целью. Так что ни о какой "безопасной службе" или "просто компьютерных играх" здесь не может быть и речи", – отметили в ЦПД.

Там добавили, что российская пропаганда целенаправленно использует образы из компьютерных игр, чтобы снизить критическое восприятие рисков войны среди молодежи. Кремль заинтересован в тотальной мобилизации молодого поколения россиян, ведь рассматривает его как ресурс для ведения затяжной агрессивной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о первом ликвидированном в Украине российском студенте, которого завербовали для участия в войне в ряды российских войск беспилотных систем. Российские власти обещали, что такие новобранцы не окажутся в штурмовых подразделениях, но в случае с ликвидированным Валерием Авериным из Бурятии это обещание было нарушено.

