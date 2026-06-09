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В Дагестане прогремели мощные взрывы: огонь и дым видно издалека. Фото и видео

София Закревская
Новости России
5 минут
3,1 т.
В Дагестане прогремели мощные взрывы: огонь и дым видно издалека. Фото и видео
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Во вторник, 9 июня, в российском Кизилюрте (Республика Дагестан) прогремели взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Известно, что горит магистральный газопровод.

Сначала в сети писали, что взрыв произошел на одной из автозаправочных станций. Сейчас есть сообщения о трех взрывах в городе: на АЗС "Метан", газораспределительной станции "Новый Сулак" и магистральном газопроводе.

Россияне пожаловались на "хлопок" – в небо поднялся белый дым. Вскоре после этого началась утечка газа и сильное возгорание. Граждане страны-агрессора делились кадрами в сети.

В Дагестане прогремели мощные взрывы: огонь и дым видно издалека. Фото и видео

В местном МЧС сообщили, что диаметр взорвавшегося газопровода составляет 1200 мм. На место происшествия были направлены 25 человек и семь единиц спецтехники. 

"Взрыв произошел на магистральном газопроводе "Моздок – Казимагомед". Газопровод перекрыт с 718 км по 661 км. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В Дагестане прогремели мощные взрывы: огонь и дым видно издалека. Фото и видео
В Дагестане прогремели мощные взрывы: огонь и дым видно издалека. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, в Санкт-Петербурге возле Финляндского вокзала 8 июня загорелся "Машиностроительный завод "Арсенал", который производит военную технику. На его территории произошел взрыв; причина ЧП не сообщается.

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