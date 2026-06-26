Четвертый по величине НПЗ России приостановил работу после удара со стороны Украины – Reuters

Кстовский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Нижегородской области страны-агрессора России, вновь "приостановил" свою деятельность после атаки украинских беспилотников, произошедшей ещё 24 июня. Речь идет о НПЗ НОРСИ, "Нижегороднефтеоргсинтез" из группы "Лукойл", четвертом по величине нефтеперерабатывающем заводе РФ и втором по объемам производителе бензина.

Видео дня

Официальных сообщений из страны-агрессора о работе НОРСИ нет. Однако информацию об остановке НПЗ агентству Reuters подтвердили российские источники в отрасли.

Остановка НОРСИ

В частности, в результате удара была повреждена установка первичной переработки КДУ-5. Мощность этой установки составляет 12 тысяч метрических тонн в сутки, что составляет четверть от общей производственной мощности завода.

Новая остановка НПЗ НОРСИ"еще больше ухудшит ситуацию с дефицитом топлива в стране", отмечает агентство.

Однако источники Reuters добавили, что нефтеперерабатывающий завод"может использовать другие агрегаты для возобновления работы"в ближайшее время.

О чём идёт речь

Нефтеперерабатывающий завод НОРСИ расположен рядом с городом Кстово в Нижегородской области, примерно в 450 км к востоку от Москвы.

Ранее завод мог перерабатывать около 15 миллионов тонн сырой нефти в год и производить около 5 миллионов тонн бензина, более 5 миллионов тонн дизельного топлива, 2 миллиона тонн мазута и около 500 тысяч тонн битума. Это делало его четвертым по величине НПЗ РФ и вторым по объемам производителем бензина.

Однако с весны текущего года НПЗ НОРСИ находится под систематическими ударами украинских защитников. Напомним, например, что в начале апреля предприятие было остановлено на месяц – именно из-за дальнобойных украинских санкций.

Другие дальнобойные санкции того дня

Также 24 июня раздались взрывы в Оренбургской области РФ. Под ударом оказался местный газоперерабатывающий завод – один из крупнейших в России. В результате атаки завод получил значительные повреждения установок по переработке газа, производственный процесс на предприятии приостановлен.

Были атакованы и Оренбургский гелиевый завод (ООО "Газпром добыча Оренбург"), и гелиевый завод, технологически связанный с вышеупомянутым ГПЗ. Оба входят в группу "Газпром" и являются крупнейшими предприятиями в отрасли.

В Генштабе отдельно подтвердили, что в тот день подразделениями Сил обороны Украины был нанесен удар по Центру космической связи "Владимир" в районе Гусь-Хрустального Владимирской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 24 июня под ударами дронов оказался также оккупированный Крым. В результате атаки был полностью обесточен Севастополь, перебои с электричеством также возникли в Симферополе. Возле Керчи горел военный городок, также был нанесен удар по аэродрому "Гвардейское", откуда оккупанты запускают по Украине "Шахеды",

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!