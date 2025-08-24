Ударные дроны атаковали российскую Сызрань: есть попадания в НПЗ. Видео

В городе Сызрань Самарской области России 24 августа пожаловались на массированную атаку дронов, которая продолжалась более трех часов. Вероятно, целью там был нефтеперерабатывающий завод.

Местные жители, насчитавшие десятки взрывов, утверждали, что их ПВО "все сбила". Атаку на регион подтвердил губернатор Вячеслав Федорищев.

Детали атаки на Сызрань

"В городе воет сирена и слышно уже более 20 взрывов. ПВО сбила уже не менее пяти беспилотников над лесом. Повреждений на земле нет. Официальная информация пока не поступала. Предварительно, город атакован БПЛА типа "Лютый", – писали пропагандисты со ссылкой на жителей Сызрани.

Вскоре в сеть сизранцы выложили несколько видеороликов о том, "что твориться" в городе: на кадрах слышны сирены и маты россиянки со словами: "что-то там стреляют". При этом все их видео были сняты с видом на Сызранский НПЗ.

Губернатор Дмитрий Федорищев заявил, что целью атаки стал "объект промышленного предприятия".

Во время атаки в Самарской области ввели "Ковер" – так в РФ называют режим закрытого неба для пассажирских самолетов.

Примечательно, что в эти сутки дроны атаковали и другие регионы РФ: громко было в Старом Осколе Белгородской области, в порту Усть-Луга Ленинградской области, в Тверской, Смоленской и Брянской областях. Российские Telegram-канали утверждали о сбитии всех БПЛА. Также пропагандисты пытались обвинить ВСУ в "атаке на Курскую АЗС" в Курчатове, где "сбитый БПЛА сдетонировал и был поврежден трансформатор".

Что предшествовало

В ночь на 23 августа неофициальные мониторинговые интернет-ресурсы сообщили, что атака украинских дронов на Россию продолжается непрерывно более суток. По состоянию на 23:00 субботы БПЛА фиксировались на территории РФ более 30 часов, в том числе долетели и до Москвы и Санкт-Петербурга.

В России из-за дроновых атак случился "паралич" авиасообщения. Объявленный план "Ковер" заблокировал работу аэропортов, были задержаны и отменены десятки рейсов.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала августа Силы обороны Украины атаковали по меньшей мере семь крупных нефтезаводов в России, заставив некоторые из них прекратить работу. Аналитики предполагают, что в будущем они могут быть выведены из строя надолго или навсегда.

