Раскрыты реальные масштабы последствий атак ВСУ: Россия может навсегда потерять некоторые НПЗ

С начала августа Вооруженные силы Украины атаковали не менее 7 крупных нефтезаводов в России, вынудив некоторые из них прекратить работу. В результате они могут быть выведены из строя надолго или даже навсегда.

Об этом Financial Times заявил старший научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace Сергей Вакуленко. Это свидетельствует о масштабах уязвимости российской нефтепереработке перед атаками украинских беспилотников.

Под удары БПЛА попали заводы, входящие в топ крупнейших в стране. В целом, под удар попали:

Сызранский, Новокуйбышевский, Саратовский и Волгоградский НПЗ (остановились полностью);

(остановились полностью); Рязанский завод "Роснефти" (остановлена половина мощностей);

(остановлена половина мощностей); Славянский, Афипский и Новошахтинский НПЗ.

Эксперт отметил, что ВСУ поменяли тактику ударов. Если в прошлом году они были многочисленными, но разрозненными и затрагивали, как правило, один завод за раз, то теперь под удар попадають все заводы в ключевых регионах потребления и переработки. Это может привести к "беспрецедентным" последствиям для рынка топлива.

Это подтверждает и то, что после ударов по Волгоградскому и Рязанскому НПЗ чуть больше чем за две недели оказались выбиты не менее 10% мощностей по нефтепереработке. Чтобы покрыть дефицит, правительство ввело полный запрет на вывоз бензина из России. Но эксперты констатируют, что эта мера не поможет полностью удовлетворить внутренний спрос.

Ситуация усугубляется тем, что никто не знает, сколько бензина в России производится в реальности, так как с прошлого года статистика по НПЗ засекречена. Но проблемы на заводах связаны еще и с санкциями, которые мешают их нормальному ремонту.

Почти все крупные российские НПЗ строились и модернизировались при участии европейских и американских компаний. А западное оборудование для нефтезаводов попало под санкции сразу после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. Несмотря на политику "импортозамещения", перейти на отечественное заводы РФ так и не смогла. По состоянию на 2024 год отечественным были только:

45% насосного оборудования НПЗ;

40% компрессоров;

30% реакторов и коксовых камер.

Как уже сообщал OBOZ.UA, топливный кризис уже по полной накрыл некоторые регионы РФ: во временно оккупированном Крыму и Забайкалье бензин А-95 фактически исчез из свободной продажи, а там, где он еще есть, его отпускают только по талонам для предприятий. Причиной дефицита стали удары украинских дронов по российским НПЗ, повлекшие перебои с поставками и резкий рост цен.

