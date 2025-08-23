В России 'застряли' десятки рейсов из-за возможной атаки дронов

В России из-за дроновых атак продолжается "паралич" авиасообщения. На этот раз "план Ковер" снова заблокировал работу аэропорта "Пулково" в Ленинградской области.

Видео дня

Задержаны десятки рейсов, несколько из них были отменены вовсе. Об этом сообщило издание NEXTA Live.

Что известно

О "возможном заходе БпЛА в воздушное пространство Ленинградской области" РФ губернатор этого российского региона Александр Дрозденко сообщил в 14:08 по местному времени.

А спустя около 20 минут в "Пулково" объявили о введении ограничений на взлет и посадку рейсов из-за плана "Ковер".

К 16 часам дня в NEXTA Live сообщили, что в этом российском аэропорту задержаны около 60 рейсов, ещё три отменены.

"На вылет "застряли" 29 рейсов, включая международные направления — Баку, Ереван, Санья, Батуми. Прилёт отложен у 30 самолётов. Ограничения ввели после того, как в Тосненском районе сбили беспилотник. Местные власти заявляют, что жертв и разрушений нет", – уточнили в издании.

Об "уничтожении" БпЛА губернатор Ленинградской области заявлял около 15:30 по местному времени. К 17:10 в своем Telegram-канале он "сбил" еще три дрона.

В то же время пропагандистские паблики РФ сообщают, что количество задержанных рейсов растет. Если к 16:30 было известно об отмене 14 рейсов и задержке еще 77, то ближе к 17:00 речь шла уже о том, что "более 100 рейсов задержаны или отменены".

К слову, наслаждаются последствиями "идущей по плану СВО" не только те россияне, которые тщетно надеялись улететь куда-то этим днем – но и другие жители области: по состоянию еще на 14 часов по местному времени в регионе "из-за угрозы БпЛА" снизили скорость мобильного интернета.

В Комитете по информатизации и связи подчеркнули, что меры по замедлению работы интернета "необходимы для обеспечения безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью дроны снова атаковали Волгоградскую область. Под ударом оказалась очередная железнодорожная станция – уже 19 за последний месяц.

На станции, где расположено также ремонтное депо, вспыхнул пожар. Задержаны поезда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!