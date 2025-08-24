В России засуетились из-за атаки дронов на Москву и Санкт-Петербург: что известно

Вечером в субботу, 23 августа (то есть, в День Флага Украины) Москву и Санкт-Петербург атаковали беспилотники. Из-за угрозы в аэропортах обоих городов "Пулково" и "Шереметьево" были отменены и перенесены десятки рейсов, объявлен так называемый план "ковер" (по-русски "ковер").

Об атаке на российские города сообщило их руководство. В свою очередь транспортная прокуратура сообщила о якобы 18 отмененных и 83 задержанных рейсах.

Местные жители практически больше не делятся в сети соответствующими видео. Однако причина в том, что в России в целом, и в городах якобы под атакой БПЛА в частности, власть выключает интернет и связь.

Поэтому люди массово жалуются как на атаку дронов, так и отсутствие связи.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что ПВО оккупантов якобы "сбила один беспилотник, который летел на Москву".

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сбитии одного дрона в Пушкинском районе города, уточнив, что это произошло "на безопасном расстоянии от жилых домов", и еще одного – в Красносельском районе города.

А губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что "уничтожены два дрона в Киришах и Гатчине". Он также якобы дал поручение перейти на "режим повышенной готовности".

Чиновник призвал россиян "воздержаться от нахождения вблизи промышленных зон и предприятий, а также посещения общественных мест".

Как сообщал OBOZ.UA, также ночью дроны атаковали Волгоградскую область. Под ударом оказалась очередная железнодорожная станция – уже 19 за последний месяц.

На станции, где расположено также ремонтное депо, вспыхнул пожар. Задержаны поезда.

