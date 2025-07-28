Убытки втрое больше, чем в прошлом году: российскую угольную промышленность ждет социальный взрыв – СВР

В 2025 году убытки угольных компаний России могут превысить $3,9 млрд. Это втрое больше, чем в прошлом году. Уже за первые пять месяцев года отрасль зафиксировала чистые потери в более чем $1,2 млрд. Причина – сочетание дорогих кредитов, падения спроса, роста расходов и несовершенной логистики .

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Об этом пишет Служба внешней разведки Украины. Отмечается, что при такой нестабильной ситуации российскую угольную промышленность ждет социальный взрыв. Потому что общий долг сектора уже превысил $13 млрд, и до конца года может достичь $15,5 млрд, значительную часть из которых составляют банковские займы.

"Нехватка средств заставила компании сокращать инвестиции: капиталовложения в отрасль упадут ниже прошлогоднего уровня в $2,75 млрд. Однако опаснее всего – долги по заработной плате. В июне в Кузбассе приостановила работу крупная шахта"Спиридоновская", оставив 900 работников без заработка. Общая задолженность перед ними – около $1 млн. Работодатель планирует уволить большинство работников, чтобы уменьшить потери", – добавляют в разведке.

Детали ситуации

По информации СВР, в Кузбассе (РФ), где добыча угля является основным источником занятости, ситуация превращается в социальный кризис. Некоторые шахты уже остановлены, другие работают с убытками, чтобы избежать массовых увольнений. Консервация шахт дорогая, а расконсервация – еще дороже. Между тем средняя зарплата шахтеров составляет всего $390–$440, а для большинства жителей региона – еще меньше. Бюджет Кузбасса дефицитный, долг региона приближается к $1,1 млрд, что составляет 42 % его доходов.

Кроме того, не имея плана действий, местные власти призывают работников покидать проблемные шахты. Трудовая депрессия в Кузбассе превращается в кадровый резерв для армии – динамика, которая может привести к дестабилизации не только в регионе, но и в государстве в целом.

Ранее сообщалось, что россиянам прогнозируют наступление банковского кризиса. Интересно и то, что неутешительные прогнозы сразу по трем сценариям представили аналитики, которые считаются близкими к власти РФ.

Как писал OBOZ.UA, в России резко замедлились продажи товаров первой необходимости, в частности продуктов питания. Первопричиной стал экономический кризис, вызванный последствиями полномасштабной агрессии против Украины.

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