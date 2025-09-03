У россиян массово выходит из строя стратегическая авиация: сразу три самолета не смогли выполнить пуски ракет

В ночь на 3 сентября страна-агрессор Россия в очередной раз нанесла комбинированный воздушный удар по Украине. Однако, как выяснилось, далеко не вся стратегическая авиация оккупантов смогла выполнить пуски.

Как сообщает Telegram-канал "Досье шпиона", администратор которого имеет отношение "к одной из спецслужб", "технические проблемы" возникли сразу у трех бортов. Причем проблемы возникли именно "во время выполнения боевого задания".

В частности, стратегический бомбардировщик Ту-160 с бортовым номером "04" (самолет имеет название "Иван Ярыгин") не выполнил пуск ракет в связи с выходом из строя механизма пусковой установки.

Еще один такой же бомбардировщик ("Алексей Плохов", бортовой номер "16") попал под удар молнии, в связи с чем был вынужден "остановить выполнение боевого задания" и вернутся на аэродром. У самолета повреждено остекление кабины пилотов.

Также один из бортов, предназначенный для обстрела Украины 3 сентября, по неизвестной причине вообще "не смог осуществить вылет" с авиабазы Энгельса.

Среди российских Ту-160 есть бывшие украинские

Ту-160 (по кодификации НАТО самолет называется Blackjack) – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Разработан самолет был в 1970-х, а принят на вооружение – 1987 года. После распада СССР флот Ту-160 находился в России и Украине.

В частности, на базе в Прилуках было 19 самолетов Ту-160. Однако стратегическая авиация не соответствовала военной доктрине Украины и поэтому в нулевых половину этих самолетов отдали россиянам "за газ". Другую половину утилизировали, и только один самолет остался в Полтаве, в музее авиации.

Недавно было выяснено, что подавляющее большинство из переданных России украинских Ту-160 остаются в пригодном к полетам состоянии.

Оккупанты используют Ту-160 для запусков крылатых ракет Х-101 и Х-55, но исключительно из воздушного пространства России.

Удар по Украине 3 сентября

В ночь на 3 сентября и под утро захватчики в очередной раз запустили сотни дронов-камикадзе и ракеты по нашей стране. В общем, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 526 средств воздушного нападения.

Это 502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма. Также это 16 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря и 8 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края.

По данным ВСУ, противовоздушной обороной сбито/подавлено 451 воздушную цель: 430 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов; 14 крылатых ракет Калибр; 7 крылатых ракет Х-101.

Однако зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БпЛА на 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме атаки "Шахедов" страна-агрессор этой ночью подняла в воздух борта стратегической авиации. Тревога распространилась почти на все области Украины.

