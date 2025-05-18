Общее впечатление от переговоров между делегациями Украины и России в Стамбуле с целью поисков путей прекращения, развязанной Путиным войны, остается достаточно мрачным. Если Украина и ее партнеры настроены на конструктивный лад и действительно готовы вести речь о завершении боевых действий, то в Кремле все видят совершенно в ином ракурсе. Путин рассматривает предложение о диалоге с ним, как проявление слабости его международных оппонентов. Именно по этой причине он использовал контакты в Стамбуле, как площадку для громогласного объявления очередного ультиматума. Рупором для такой цели были использованы совершенно третьесортные политики, вроде Мединского. Он настолько незначимая фигура, что через него можно транслировать буквально любые сюрреалистические хотелки. Нечто вроде Пескова, только более формализованного.

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О личных качествах самого Мединского не имеет смысл говорить, ведь "человек с папкой" не гнушается изъяснять позицию РФ фейковыми цитатами Наполеона и Бисмарка. Но разве это может удивлять, ведь он автор агитационного антинаучного школьного учебника по истории, который сшит из неточностей, передергиваний, искажений и недостоверных данных. Похоже маска приросла к лицу Мединского и он уже не может без нее жить и потому его стиль общения со СМИ только ослабляет российскую позицию. Ей просто не верят, и все.

Но Путину наоборот такие холуи дороги для сердца, а потому он дал ему поручение вбросить стамбульский ультиматум. И так для прекращения огня Россия хочет от Украины отказа от курса на членство в НАТО, снятие с повестки дня любых требований о репарациях и компенсациях за ущерб, нанесенный оккупационной армией в ходе вторжения, и отказ Киева от подконтрольных ему территорий Донецкой, Запорожской, Херсонской областей с передачей их в состав России.

Даже для видавших виды историков дипломатии времен Второй Мировой войны буквально отвисает челюсть от столь завышенной планки. Так сторона, настроенная на диалог не говорит. Это явный плевок в Трампа с его миротворческими предложениями и крохами веры в путинский здравый смысл. Хотя Рубио своими словами о том, что переговоры не были пустой тратой времени все еще придерживает окно возможностей для стамбульского канала диалога. Позиция РФ также аргумент всем европейским политикам в пользу бешенства Путина и его недоговороспособности.

Стамбульские переговоры из шанса на мирное решение превратились в вызов миру, стали местом подтверждения намерений Путина достичь полной капитуляции Украины, а в широком смысле Запада. Российский диктатор объявил "вечную войну" за контроль над Украиной единственным смыслом существования его режима. Иных смыслов все его милитаризированное до мозга костей окружение предложить не способно. Идеологическая драма стала посылкой к войне, вырожденчество путинщины – молох, требующий все новых и новых жертв.

Стратегия РФ состоит в продолжении ползучего наступления на фронте, стремление любой ценой откусить новые части украинской территории, хотя никто не понимает какова судьба оккупированных территорий, где царит кромешное опустошение. Весь мир с ужасом взирает, как путинские сатанисты в военной форме несут апокалиптическое разрешение, предвещая такую же судьбу всей Европе, только уже с использование ядерного компонента.

Но в тоже время Путин сам выкатывает такие высокие требования, т.к. вероятно хочет дискредитировать самых наглых ястребов Кремля. Тряпку Мединского выкинут, но потом всегда можно сослаться, что он же по своей природе фейкотворец, также, как и те, кто готовил ему тезисную папку. Путину все же нужен Стамбул 2.0, как шанс для остановки войны, ведь ресурсы России истощены, и "вечная война" – реверанс радикалам перед их изгнанием. ВВП РФ замедляется, страна впадает в состояние экономической депрессии из-за военного перенапряжения и низких цен на нефть. Потому возможно, что идея обмена "1000 на 1000" – важный итог Стамбула перед другими шагами по лестнице деэскалации в ультимативной завесе. Поживем – увидим!