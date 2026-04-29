'Сколько можно терпеть?' Россиянки устроили истерику из-за атак ракет и дронов на РФ и 'отправили' Путина в подвал. Видео

Россиянки в Самарской области устроили истерику из-за атак украинских дронов и ракет. Возмутило их не то, что Россия начала и продолжает неспровоцированную кровопролитную войну против Украины, а то, что она начала получать ответ на свои ежедневные террористические атаки.

Видео дня

Россиянки возмущены отсутствием бомбоубежищ в своих населенных пунктах и отправляют вместо себя сидеть в подвалах губернатора Самарской области и самого российского диктатора Владимира Путина. Фрагмент видеообращения распространил российский оппозиционный телеканал "Дождь".

Россиянки устроили истерику из-за отсутствия бомбоубежищ

В России растет недовольство населения из-за украинских атак на цели на территории РФ. В частности, полное возмущения с нотками истерики обращение к Путину записали россиянки из Самары. И возмущает их не то, что Россия ежедневно убивает украинцев и стирает с лица земли целые города и села, а то, что Украина начала наносить ответные удары, а российские власти не обеспечили свое население укрытиями на случай атак.

"У меня вопрос к нашему главнокомандующему, Путину: вы когда туда шли – думали, как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Вы об этом подумали?" – срывается на крик одна из россиянок на видео.

"Дождь" пояснил, что упомянутое обращение россиянки записали возле здания правительства Самарской области. Они, мол, подали туда обращение из-за отсутствия в регионе бомбоубежищ.

Прямой эфир у здания правительства региона, подали туда обращение и рассказали: убежищ нет.

"У меня на доме висит табличка "Укрытие" – и стрелочка. Я обошла весь район – нет (укрытия. – Ред.) . Но табличка со стрелочкой висит. Я звоню в управляющую компанию, говорю: "Где?!" – "Это в вашем подвале". Мой подвал, я там была два года назад, вообще не предусматривает... Там трубы низкие, там вот так вот (наклоняется) залазить только можно. Если прилетит ракета, то вы все равно нигде не спрячетесь. Даже подвал вам не поможет. Поэтому смысла ходить в подвал нет", – не менее эмоционально делится наболевшим другая россиянка.

Женщины пожаловались, что неоднократно пытались попасть на прием к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву, однако безуспешно: чиновник так и не нашел времени, чтобы встретиться с населением.

"И вот этот Федорищев, который сидит в этом доме, белом – ни разу мы туда не попали. Мы выполняем их работу. И мы ни разу к Федорыщеву не попали. Так чего он там сидит? В отставку его надо отправлять. Да сколько можно терпеть? У нас люди гибнут. У нас в Сызрани сегодня погибли, в Тольятти погибли, у нас недавно в Новокуйбышевске в роддом прилетел..." – говорит одна из россиянок.

Другая же предложила посидеть в подвале самому губернатору – в компании с российским диктатором.

"Идите, господин Путин, сами в подвал. И господин Федорищев пусть идет в подвал. В обычный. Там, где крысы и мокро", – сказала россиянка.

Реакция сети

На момент публикации новости в комментариях под видео на Facebook-странице "Дождя" было более 1,1 тыс. комментариев. Большинство из них сводятся к простой мысли: россиян не беспокоит, что их государство развязало полномасштабную войну против Украины и ежедневно убивает там людей. Они обеспокоены тем, что за это придется отвечать и что убить могут уже их самих.

"Эти животные не просят прекратить войну! Они просят "убежища"? Дам один совет, даром! Убегайте!!! Потому что скоро вам хана!", "Больное население, оно не против войны, оно хочет бомбоубежищ, но война их не беспокоит. Гниды", "Разве это женщины? За свою шкуру переживают. Что Украину обстреливают и гибнут люди, то такое, только бы к ним не прилетало. Человекоподобные существа. Вывод: чтобы больше летело к ним, возможно мозгов добавится","А закончить войну вас не интересует?", "Вы не о хранилищах беспокойтесь, а о завершении "СВО". Тогда и сами будете целы, и ваши мужья и дети не будут гибнуть", – пишут люди.

Напоминают комментаторы обеспокоенным россиянкам и о "бумеранге".

"А зачем напали на Украину? Там люди гибнут! Почему молчали? Вот бумерангом все возвращается! Я не злорадствую, но где вы были раньше?", "Как интересно, за "ответку" переживают. Если бы не прилетало, то все ОК, пусть и дальше украинские города сравнивают с землей", "Я не поняла... Их возмущает не война, а "негде прятаться"? То есть, если бы их обеспечили укрытиями, то и пусть оно все так и идет?", "У него (у Путина. – Ред.) есть бункеры! А вы за деньги посылаете своих мужей сыновей убивать людей. А теперь почему вам это не нравится?", "Когда ваш пукин объявлял "СВО", вы что, думали война к вам не придет?", "А, что, есть чем думать? Дуракам закон не писан, если писан, то не прочитан, если прочитан, то не понят, если понят, то не так! Закон войны – война возвращается туда, откуда пришла", – считают комментаторы.

Напоминают люди россиянам также о преступлениях, которые годами совершает Россия на украинской земле.

"Мрази, с вами будет то, что вы сделали с Авдеевкой, Бахмутом и другими украинскими городами","В драмтеатре хорошо прятаться, и желательно написать на асфальте "здесь дети", "Так вы же аплодировали "сво", а теперь не скулите, мы же предупреждали, что все ответите за злодеяния", "А чем вы раньше думали? Мы пятый год так живем. Вам же наплевать, теперь ваша очередь пришла. Вилы в руки и на Кремль", "Чем вы лучше украинцев? Они пятый год терпят это. Теперь вы должны пережить весь ад, и виноваты во всем вы, россияне","В Одессе нет убежищ, а вы бомбите город каждый день уже 4 года. Теперь вам страшно, теперь вы задаете вопросы? Может когда вам разрушат полгорода и убьют тысячу людей в нем, вы наконец поймете, что такое война? До этого же вам было все-равно!" – пишут авторы комментариев.

Также люди уверяют россиян, что ракета, которой так боятся женщины с видео, "прилетит, не сомневайтесь!", напоминают им очевидную всему миру кроме РФ истину, что "вашему царю все равно. Неужели вы до сих пор не поняли?" и указывают на то, что единственным способом остановить разрушения и смерти является прекращение агрессии РФ и привлечение к ответственности ее разжигателя – Путина. Хотя россиянки на видео "на царя, который все это устроил, не жалуются".

Как писал OBOZ.UA, россиянка в слезах устроила истерику из-за атак украинских БПЛА. Она, мол, "хотела жить с ребенком на море" в Краснодарском крае, а украинские дроны "все разносят".

Также не сдержал эмоций из-за эффективности ударов Сил обороны один из российских пропагандистов, которому не дают покоя вопросы "Сколько еще терпеть? Что это творится?".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!