Страна-террорист Россия продолжает инвестировать в производственные мощности для беспилотных технологий и создает специализированные подразделения для поддержки усилий по развитию возможностей БПЛА. Эти усилия включают в себя поддержку способности подразделений беспилотников выполнять тактические задачи на поле боя.

Видео дня

Параллельно с развитием ВПК россияне продолжают развивать гибридную агрессию против стран Запада. Об этом пишет Институт изучения войны.

Оккупанты развивают сферу БПЛА

Бывший глава российского космического агентства "Роскосмос" и так называемый губернатор захваченной части Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что Центр специального назначения беспилотных систем "БАРС-Сармат" расширяет свой штат специалистов, увеличивает численность боевых подразделений и проводит дополнительный набор персонала. Этот центр представляет собой не просто группу операторов дронов, а комплексную структуру, объединяющую разведку, ударные возможности, радиоэлектронную борьбу (РЭБ), инженерные разработки, производство и обучение в рамках одной организации.

Также оккупанты заявили, что в состав центра входят два специализированных отряда – отряды "Днепр" и "Сталинград", специализирующиеся на эксплуатации дронов на оперативной глубине до 30-35 километров, и отдельный отряд ПВО "Багратион", специализирующийся на перехвате украинских дронов с использованием беспилотных систем.

Ранее в ISW сообщали о планах России реорганизовать Центр "БАРС-Сармат" и по меньшей мере пять отдельных полков сил беспилотных систем в шесть бригад, а дальнейшее развитие и расширение центра может позволить России быстрее распространять успешные разработки в области беспилотных летательных аппаратов среди российских вооруженных сил.

РФ продолжает гибридную агрессию

Параллельно с адаптацией ситуации на поле боя Кремль адаптирует свою тактику для проведения диверсионных атак в Европе. Западные представители разведки заявили, что бывшие вербовщики ЧВК "Вагнер", которые ранее вербовали россиян для участия в боевых действиях в Украине, теперь организуют спонсируемые РФ диверсионные атаки в Европе.

Источники сообщили, что Главное разведывательное управление Генерального штаба России использует вербовочную сеть "Вагнер" в Европе, пытаясь при этом сохранять как минимум две степени дистанции от агентов, чтобы обеспечить правдоподобное отрицание причастности.

Вербовщики пытаются привлечь европейцев, особенно тех, кто "экономически уязвим" или не имеет цели или направления в жизни, для совершения поджогов или для того, чтобы они выдавали себя за предполагаемых нацистских пропагандистов в Европе.

В августе 2025 года американские и европейские чиновники сообщили, что снижение численности ЧВК "Вагнер" могло быть связано с попытками Кремля восстановить контроль над ненадежными местными преступниками, которых он часто использовал для этих атак. Чиновники отметили тогда, что многие потенциальные новобранцы, вероятно, были менее склонны участвовать в российских атаках, учитывая, что несколько агентов были арестованы и привлечены к ответственности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что представители страны-агрессора России продолжают настаивать на максималистских требованиях в войне против Украины. В Кремле дали понять, что не отступят от своих первоначальных условий во время трехсторонних переговоров США – Украина – Россия, которые пройдут 17-18 февраля в Женеве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!