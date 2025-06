Россия пытается увеличить производство самолетов: в ISW оценили ситуацию и указали на важный "нюанс"

Страна-агрессор Россия пытается увеличить производство боевых самолетов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Хотя ранее она была намерена сократить сотни сотрудников авиаотрасли, сместив акцент на изготовление бесплотников и оружия.

О новой цели Кремля говорят спутниковые снимки и заявления российского правительства. По мнению аналитиков Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), РФ пытается сбалансировать выделение значительных ресурсов на производство и новых видов вооружения, и традиционных систем.

Так, 28 июня финское издание Yle опубликовало спутниковые снимки, собранные в период с середины 2024 года по май 2025 года, которые показывают, что Россия построила или расширила не менее пяти зданий на Казанском авиационном заводе на 19 000 кв. м.

Журналисты отметили, что завод производит и модернизирует российские стратегические самолеты Туполева, такие как Ту-160М, Ту-160М2 и Ту-22М3, а также вертолеты. И известно, что российские власти планируют продолжить новое строительство до конца 2026 года, чтобы увеличить производственные возможности завода.

Пресс-служба российской государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в январе 2025 года сообщила, что чиновники уже построили новый цех окончательной сборки, модернизировали технологию производства и закупили новое оборудование (станки с числовым программным управлением, сварочные роботы, системы измерения и управления).

В корпорации похвастались, что РФ намерена производить на Казанском заводе четыре самолета Ту-214 к 2025 году, семь к 2026-му, 17 к 2027-му и 28 ежегодно к 2028 году. Кроме того, в феврале российское региональное издание Evening Kazan сообщило, что чиновники планируют потратить на модернизацию завода до 90 млрд рублей (около $1,2 млрд).

В то же время сообщается, что этот завод с трудом справляется с модернизацией и увеличенными планами по производству самолетов из-за санкций и продолжающейся нехватки рабочей силы в России. В 2024 году он поставил только два Ту-160М2 и два Ту-160М.

"Однако текущие годовые темпы производства завода остаются неясными, поскольку Туполевы, которые завод поставил в 2024 году, вероятно, уже некоторое время находятся в стадии строительства. Санкции, а также нехватка деталей и рабочей силы, вероятно, продолжат замедлять производство самолетов в России, даже несмотря на то, что она работает над расширением физических производственных возможностей", – оценили в ISW.

При этом там отмечают, что Россия также расширяет производство самолетов марки "Сухой". Глава ОАК Вадим Бадеха 25 июня объявил, что страна намерена повысить эффективность производства таких самолетов на 30% к 2030 году и работает над увеличением объемов их изготовления сверх уровня производства 2024 года.

Украинский военный обозреватель Александр Коваленко в мае оценивал, что в настоящее время Россия может производить самолет марки "Сухой" за один-два месяца. Также сообщалось, что ОАК намерена уволить 1500 управленческих сотрудников в Москве, из-за чего аналитики предполагали, что таким образом Кремль может снижать приоритеты в авиастроении, чтобы сэкономить средства и материалы для производства беспилотников и оружия.

"Но заявление Бадехи от 25 июня и оценка спутниковых снимков Yel указывают на то, что Россия, вероятно, пытается сбалансировать выделение значительных ресурсов на производство беспилотников с сохраняющейся при этом необходимостью производства традиционных систем (самолетов)", – говорится в сводке ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики рассказали, как Россия ищет средства для как можно более тяжелых ударов по Украине и расширяет производство "Шахедов". Также агрессор проводит эксперименты со своей новейшей ракетой-бомбой "Гром-Е1", что является частью его длительных усилий по адаптации воздушных атак.

