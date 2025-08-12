Россия планирует обстрел Чугуева? Минобороны РФ цинично обвинило Украину в подготовке 'провокации' в день встречи Трампа с Путиным

В министерстве обороны страны-агрессора России обвинили Украину в подготовке провокации для срыва саммита на Аляске 15 августа. Утверждается, что местом ее проведения якобы будет город Чугуев Харьковской области, который подвергнется удару с применением БПЛА и ракет.

Это сообщение минобороны РФ было опубликовано 12 августа на его официальных каналах и распространено пропагандистскими СМИ. В ведомстве придумали, что для организации "провокации" в Чугуев автотранспортом СБУ в понедельник, 11 августа, была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне".

"Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты", – заявили в РФ.

Там пишут, что ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских будут возложена на ВС РФ, чтобы "создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине".

Чугуевом в минобороны РФ не ограничились и добавили, что провокации якобы возможны и в других населенных пунктах, которые контролирует Украина.

Такие "предупреждения" – это постоянная тактика РФ

Страна-агрессор неоднократно обвиняла Украину в подготовке "провокаций" на территории, которую контролирует украинское правительство, а потом нередко сама же наносила удары по указанным локациям. В других случаях целью РФ было отвлечение внимания от собственных военных преступлений.

В частности, в 2022-м году Россия в Совете Безопасности ООН обвиняла Украину в подготовке к применению "грязной бомбы" по своей же территории. РФ не предоставила никаких доказательств своих обвинений, сославшись на "разведданные".

В министерстве обороны страны-агрессора РФ также анонсировали возможные удары по Змиевской ТЭС, расположенной в Харьковской области. Там традиционно заявили, что это Вооруженные силы Украины якобы хотят обстрелять объект.

В 2023-м году в министерстве обороны России обвинили Украину в подготовке химической атаки в Сумской области. Там заявили, что украинская сторона якобы хочет инсценировать обстрел с применением ядовитых веществ со стороны РФ.

А после подрыва оккупантами Каховской ГЭС в РФ создали фейк о том, что Украина готовится к теракту на территории России с использованием "грязной бомбы".

Однажды министерство обороны Российской Федерации даже обвинило Украину в подготовке к вторжению в Приднестровье. Они заявили, что реализация запланированной провокации украинских властей несет прямую угрозу России.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа на Аляске в крупнейшем городе американского штата Анкоридже. Глава Белого дома планирует встретиться с Путиным с глазу на глаз, отметили в Белом доме.

Там добавили, что саммит Путина и Трампа будет сосредоточен на украинском конфликте. В Белом доме отметили, что встреча на Аляске состоится, потому что диктатор сам попросил о ней.

