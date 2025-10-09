Россия денонсировала соглашение с США по утилизации оружейного плутония: что это значит

Государственная дума РФ приняла закон о расторжении соглашения между правительствами России и США по утилизации оружейного плутония. Это одна из первых международных договоренностей, подписанных после того, как Владимир Путин стал президентом впервые.

Документ предусматривал, что обе страны должны ликвидировать по 34 тонны плутония, который ранее использовался для ядерных ракет и считался избыточным для военных целей. Вместе с основным соглашением отменен и ряд протоколов к нему, сообщают российские медиа.

"Сохранение обязательств РФ по соглашению с США по плутонию более неприемлемо", – заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя голосование в Думе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что причиной денонсации стали "действия США". Авторы документа считают, что дальнейшее выполнение обязательств по соглашению является нецелесообразным№. В Госдуме подчеркнули, что принятие закона направлено на "предотвращение угроз для национальной безопасности России".

Как появилось соглашение и почему его остановили

Россия и США подписали соглашение об утилизации оружейного плутония в августе 2000 года, а ратифицировали его в 2011-м. По договоренности, переработка материала должна была начаться в 2018 году — плутоний планировалось использовать как компонент топлива для атомных электростанций.

Однако в 2016 году Россия приостановила действие документа, обвинив США в невыполнении договоренностей. В президентском указе Путина отмечалось, что решение продиктовано "возникновением угрозы стратегической стабильности из-за недружественных действий США".

Как объяснял директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, Кремль тогда выдвинул ряд требований, которые вообще не касались утилизации плутония. В частности, Москва требовала от Вашингтона сокращения военного присутствия в странах НАТО, вступивших в альянс после 1 сентября 2000 года, а также отмены санкций, введенных после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Кроме того, Путин хотел получить компенсацию за экономический ущерб от санкций и контрсанкций, а также отмену "закона Магнитского" и визовых ограничений для россиян, причастных к нарушениям прав человека.

В феврале 2023 года Путин в одностороннем порядке приостановил участие России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), объяснив это тем, что США нарушают соглашение, а также изменением обстоятельств, при которых оно было заключено.

