Атаки по НПЗ привели к резкому скачку экспорта российской нефти – Bloomberg

Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам России привели к резкому сокращению внутренней переработки нефти и одновременному росту экспорта сырой нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на аналитические данные за последние месяцы.

Видео дня

По информации издания, с начала августа Украина осуществила по меньшей мере 28 атак на российские НПЗ. Для сравнения – за первые семь месяцев года таких ударов было 21. В результате объемы производства топлива внутри страны снизились, тогда как продажа сырой нефти за границу через морские пути выросла почти на столько же.

Российские порты работают на пределе

Рост экспорта вызвал беспокойство даже внутри России, ведь внутренние запасы топлива начали сокращаться. Bloomberg отмечает, что ключевые экспортные терминалы – Приморск и Усть-Луга на Балтике, а также Новороссийск на Черном море – сейчас работают почти на пределе своих технических возможностей.

Несмотря на это, Москва продолжает переориентироваться на продажу сырой нефти, которую не может быстро переработать из-за повреждения заводов. Часть мощностей удалось восстановить, но темпы ремонта не догоняют темпы атак.

Потери производства и статистика экспорта

Аналитическая компания OilX оценивает, что в октябре российские НПЗ переработают около 4,86 миллиона баррелей нефти в сутки – на 484 тысячи меньше, чем в июле. Такой спад в этот период года является привычным, однако нынешний показатель значительно превышает средние сезонные потери.

В то же время, по данным отслеживания танкеров, экспорт сырой нефти вырос на 435 тысяч баррелей в сутки. Это также выше средних показателей для осеннего периода.

Украинские удары и их эффект

В этом году украинские беспилотники поразили более трети ключевых российских нефтеперерабатывающих заводов. Впрочем, как отмечают эксперты, общее влияние на российскую нефтяную отрасль остается ограниченным: часть дронов не достигает цели, а поврежденные объекты Москва пытается оперативно восстановить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские дальнобойные удары по территории РФ и Крыму с участием беспилотников продолжаются. Среди последних целей – завод им. Свердлова в Дзержинске, военно-морской нефтяной терминал и железнодорожная станция в оккупированной Феодосии, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в городе Кириши.

Также сообщалось, что в ночь на 5 октября в Нижегородской области РФ раздавались взрывы. Местные жаловались на атаку дронов и громкие взрывы. Вероятной целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово: в районе предприятия заметили пожар. Кадры публиковали местные паблики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!