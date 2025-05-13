Россия активно привлекает иностранных студентов в свои вузы, предлагая бесплатное обучение: в ЦПД разоблачили план Кремля

Страна-агрессор Россия активно привлекает в свои вузы иностранных студентов сцелью расширить свое геополитическое влияние. Москва предлагает им бесплатное обучение, надеясь к 2030 году увеличить их количество до 500 тысяч.

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Об этом во вторник, 13 мая, рассказали в Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Как отмечается, в течение трех лет РФ планирует обучать за свой счет 9 тыс. иностранцев.

А к 2030 году страна-агрессор стремится увеличить их количество в вузах более чем на 20%, то есть до 500 тысяч человек.

В то же время, тратя средства из государственного бюджета на имиджевые проекты для привлечения иностранцев, Москва ограничивает доступ к высшему образованию для самих россиян.

В реалиях войны российскому режиму нужны не студенты, а солдаты и работники оборонной промышленности, указали в ЦПД.

Кроме того, ограничения в образовании являются частью более широкой политики подавления инакомыслия, ведь маломобильные и менее образованные граждане легче поддаются пропаганде.

Как писал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму пророссийские администрации школ отговаривают детей продолжать обучение после 9-го класса, чтобы помешать им получить высшее образование. Школьников убеждают, что учебные заведения не рассчитаны на большое количество 11-классников, однако на самом деле оккупанты пытаются создать управляемое общество без хорошо образованных граждан.

Напомним также, в американском Институте изучения войны отметили, что РФ сейчас готовит идеологическую основу для оправдания будущей агрессии против Запада. Кремль в дальнейшем использует мифы о роли СССР во Второй мировой войне для формирования государственной идеологии, которая будет охватывать будущие поколения, отмечают аналитики.

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