После выборов в Госдуму РФ россиян ждет новый "подарок" от властей: внеочередное повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Государственный монополист – "Российская железная дорога" – погряз в триллионных долгах и любой ценой ищет деньги.

Видео дня

На фоне кризиса железнодорожные грузовые перевозки в РФ продолжают падать: в прошлом году по количеству перевезенных грузов был побит антирекорд за 16 лет. О ситуации на российской железной дороге и её влиянии на российскую промышленность рассказали в Службе внешней разведки Украины.

Что известно

"РЖД" получит очередное повышение тарифов на год раньше, чем планировалось – государственная монополия погрязла в долгах, которые уже приблизились к 4 трлн рублей, и пытается любой ценой найти деньги", – отметили в СВР.

Тарифы вырастут уже с 1 октября: грузовые перевозки подорожают на 8,5%, за билеты на пассажирские поезда дальнего следования россиянам придётся платить на 9,2% больше , чем сейчас.

"Это уже второе внеплановое повышение в 2026 году. В марте власти уже ввелидополнительный сбор якобы на "безопасность". Полученные средства направили на инвестиционную программу "РЖД", хотя саму программу компания все равно сократила на четверть – до 713,6 млрд рублей", – отмечается в сообщении.

В СВР констатировали: с учётом октябрьского повышения тарифы "РЖД" за время полномасштабной войны вырастут уже на 56%.

При этом грузоперевозки продолжают падать. В прошлом году компания перевезла лишь 1,1 млрд тонн грузов — меньше всего с 2009 года.

"Финансовые проблемы "РЖД" наложились на ещё один кризис – дефицит дизельного топлива для промышленного железнодорожного транспорта. Операторы подъездных путей, которые вывозят грузы с заводов, шахт и карьеров на сеть "РЖД", столкнулись с перебоями в поставках и резким ростом цен", – сообщили в СВР.

Там добавили, что по этим путям проходит более 80% грузов в РФ, а их работа зависит от тепловозов и дизельной техники.

"В некоторых регионах дизельное топливо подорожало до 150–180 рублей за литр – более чем вдвое по сравнению с началом года. Скачок с 60 рублей произошёл всего за неделю. Заменить дизельное топливо для такой техники практически невозможно, поэтому дефицит топлива начинает сказываться на предприятиях, которые и без того страдают от падения объемов перевозок и нехватки денег", – резюмировали в СВР.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готовится к новой волне мобилизации. По данным украинской разведки, она запланирована на конец сентября – начало октября 2026 года. Не избегут призыва на преступную войну и жители временно оккупированных территорий Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!