На россии "МУЖЧИНАМИ ГОДА" стали путин и Трамп, а "ЖЕНЩИНАМИ ГОДА" – тютина-матвиенко, долина и захарова.

Далее текст на языке оригинала.

Трішки вам інформації про середньостатистичні настрої російської орди військового злочинця путіна за підсумками 2025 року.

Нагадаю, що єдина соціологічна кампанія на росії, яка може сприйматися як відносно обʼєктивна, є "Левада-Центр", яка має статус "іноземного агента".

Тож подаю тут короткий огляд двох грудневих опитувань 2025 року від "Левада-Центр".

Щодо інформації про "чоловіка року-2025", то тут від…1999 року все стабільно і визначено. Цей список незмінно очолює нинішній військовий злочинець і за сумісництвом правитель РФ путін.

В 2025 році половина росіян (50%) вважала його "головним чоловіком на росії". Прикметно, що на другому місці "друг росії та путіна" – Трамп, якого 14 % росіян назвали "чоловіком року". Решта суттєво відстають від цих двох.

З визначенням "жінок року" все набагато складніше.

Більш як 80% росіян не змогли визначити свою фаворитку, тож на відносно першому місці опинилася валентина матвієнко (дівоче прізвище Тютіна), відома в народі ще й як "Валька-стакан", за традиційну російську любов до оковитої.

Більш цікавим є інше опитування на тему "Конфлікт з Україною в грудні 2025 року".

Зверну Вашу увагу на два питання в ньому: про підтримку російської армії у війні проти України та готовність до мирних переговорів.

Отож російський народ у своїй більшості підтримує дії російської армії у війні проти України – 73% ( в тому числі 42% – повністю, 31% – скоріше за все). Щоправда, ця підтримка зменшилася в останні місяці, для прикладу в травні 2025 році вона досягала 80%.

У питанні необхідності продовження військових дій чи переходу до мирних переговорів зміни більш суттєві. Вдруге за 4 роки бажання мирних переговорів підтримали 66% відсотків, а готовність продовжувати військові дії стала найменшою за весь вищезгаданий період – 25% Традиційно найбільш агресивно налаштованими є мешканці Москви (40%) та чоловіки старшого віку (32%).

Таким чином сподіватися на швидкий та радикальний злам настроїв на росії марна справа, бо як сказав би класик:

ВБИВАТИ і ГРАБУВАТИ - це їхнє ментальне ВСЕ.