Работа по 18–20 часов в сутки: Россия привлекает студентов к сборке дронов, те жалуются на "рабские" условия

Студенты российского колледжа "Алабуга Политех", которых привлекают к сборке боевых дронов для войны против Украины, пожаловались на длительную рабочую смену, давление на производстве, издевательства и низкие зарплаты. По их словам, из-за такой нагрузки времени на учебу практически не остается.

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Об этом говорится в видеоматериале журналистов "Новой газеты Европа". Они пообщались с бывшими и нынешними студентами, а также сотрудниками "Алабуги", которые рассказали об условиях работы и обучения.

Отмечается, что несовершеннолетних студентов "Алабуга Политех" привлекают к работе на производстве, связанном со сборкой боевых беспилотников.

По словам собеседников "Новой Европы", во время работы студенты сталкиваются с опасными условиями, буллингом и заниженными зарплатами.

Особенно показателен рассказ одного из студентов — Дениса Потапова, который погиб. Ранее он описывал, сколько времени приходилось проводить на работе:

"Нас заставляют работать по 18–20 часов в сутки. Времени на учебу совсем не остаётся", — писал Потапов.

Где российские студенты собирают дроны

"Алабуга Политех" расположен на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. Там работает предприятие, которое производит и собирает ударные беспилотники типа "Герань-2" — российскую версию Shahed.

Помимо ударных дронов, на предприятии производят беспилотники-приманки, в частности "Герберу", которые Россия использует при атаках на Украину. Ежегодно предприятие производит тысячи беспилотников.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в мае 2026 года на южном участке "Алабуги" в Татарстане началось масштабное строительство новых производственных цехов. По данным аналитиков проекта Dnipro Osint, проанализировавших спутниковые снимки, площадь застройки составляет около 340 гектаров.

Расширение производства происходит на фоне продолжения Россией использования ударных беспилотников в войне против Украины.

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