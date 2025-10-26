Фискальная поучительная история о Транснефти

В октябре 2025 года российская Транснефть пожаловалась, что вынуждена пересматривать свою инвестиционную программу. Компания называет основной причиной этого повышенный в индивидуальном порядке налог на прибыль: она вместо 25% платит целых 40% налога на прибыль.

Транснефть полностью отказалась от новых проектов и поддерживает только существующие проекты. Интересно, а где они будут брать инвестиции, если на 2-3 их нефтепровода "упадут обломки" украинских БПЛА?

Но даже если без БПЛА, то изучение ситуации по Транснефти показывает, что путинский режим высасывает почти все ресурсы из нефтяной инфраструктурной отрасли на войну в Украине. Отрасль останавливает развитие и сегодня это мало беспокоит Кремль, поскольку снижаются объемы прокачки нефти и продуктов из нее. Однако уже через пару лет проблема слабой сети Транснефти даст о себе знать торможением развития топливной отрасли.

В этой истории с Транснефтью плохим является только то, что руководство компании, публично выражая недовольство фискальной политикой властей рф, стесняется прямо сказать, что весь этот бардак из-за войны в Украине.

Возможно, причина стеснительности менеджмента Транснефти в том, что 4 июля 2025 года их вице-президент Бадалов выпал из окна 10-го этажа.